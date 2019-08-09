Скелети дорослих і дітей: на Прикарпатті знайшли моторошні поховання сталінських репресій

На Прикарпатті виявили масові поховання жертв сталінських репресій. Серед знайдених скелетів присутні також останки маленьких дітей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На пошуки могил репресованих було витрачено майже п'ять років, так як старожили, навіть вже після того, як Україна здобула незалежність, боялися розповідати про злочини. Крім того, свідків тортур практично не залишилося в живих.

Скріншот з відео

Скелети дорослих і дітей були виявлені під час розкопок у селі Більшівці на Прикарпатті. У перший день розкопок було виявлено вісім скелетів, серед них – останки дітей років п'яти-шести. Останки дітей перебували зверху, а кістки дорослих – під ними. Експерти вважають, що репресовані були цілі родини і представники НКВС своїх жервт часто ховали шарами. Крім того, серед кісток були виявлені залишки вапна.

"Засипали останки, щоб запаху не було. Фактично радянська влада намагалася замаскувати свої дії", - пояснила керівник пошукових робіт Ольга Третьякова.

Скріншот з відео

Знайдені скелети дістануть з-під землі і передадуть судмедекспертам, щоб визначити точний вік загиблих та підлогу. Проте, як стверджують дослідники, сумнівів немає – це останки людей, яких стратили у повоєнні роки. Це була місцева інтелігенція, повстанці та їхні сім'ї.

У селі Більшівці колись розташовувалася в'язниця НКВС і тому розкопки почали саме там, так як припускали, що на території можуть бути могили. Після десятка пробних свердловин були виявлені останки п'ятьох дорослих та трьох дітей. Однак дослідники бояться навіть припустити, наскільки великим може виявитися поховання.

Зараз в будівлі колишньої в'язниці – музична школа, але в підвалі були виявлені свідоцтва сталінського терору. На штукатурці збереглися написи, які залишили в'язні – всі стіни пописані прізвищами та малюнками.

Особистих речей виявлено не було, але як розповіли фахівці, це велика рідкість. За 10 років досліджень і розкопок змогли впізнати тільки одну людину – священика, який був закопаний разом з натільним хрестом.

Розкопки триватимуть до того часу, поки з землі не викопають всі останки. Після всіх проведених експертиз, всіх загиблих перепоховають за християнським звичаєм.

На Прикарпатті знайшли останки дорослих і дітей, жертв сталінських репресій (YouTube/ТСН)

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