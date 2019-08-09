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Скелеты взрослых и детей: на Прикарпатье нашли жуткие захоронения сталинских репрессий


Исследователи говорят, что захоронение может быть намного больше

На Прикарпатье обнаружили массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Среди найденных скелетов присутствуют также останки маленьких детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На поиски могил репрессированных было потрачено почти пять лет, так как старожилы, даже уже после того, как Украина обрела независимость, боялись рассказывать о преступлениях. Кроме того, свидетелей пыток практически не осталось в живых.

Скриншот из видео

Скелеты взрослых и детей были обнаружены во время раскопок в селе Большевцы на Прикарпатье. В первый день раскопок было обнаружено восемь скелетов, среди них – останки детей лет пяти-шести. Останки детей находились сверху, а кости взрослых – под ними. Эксперты считают, что репрессированы были целые семьи и представители НКВД своих жервт часто хоронили слоями. Кроме того, среди костей были обнаружены остатки извести.

"Засыпали останки, чтобы запаха не было. Фактически советская власть пыталась замаскировать свои действия", - объяснила руководитель поисковых работ Ольга Третьякова.

Скриншот из видео

Найденные скелеты достанут из-под земли и передадут судмедэкспертам, чтобы определить точный возраст погибших и пол. Однако, как утверждают исследователи, сомнений нет – это останки людей, которых казнили в послевоенные годы. Это была местная интеллигенция, повстанцы и их семьи.

В селе Большевцы когда-то располагалась тюрьма НКВД и поэтому раскопки начали именно там, так как предполагали, что на территории могут быть могилы. После десятка пробных скважин были обнаружены останки пятерых взрослых и трех детей. Однако исследователи боятся даже предположить, насколько большим может оказаться захоронение.

Сейчас в здании бывшей тюрьмы – музыкальная школа, но в подвале были обнаружены свидетельства сталинского террора. На штукатурке сохранились надписи, которые оставили узники – все стены исписаны фамилиями и рисунками.

Личных вещей обнаружено не было, но как рассказали специалисты, это большая редкость. За 10 лет исследований и раскопок опознать смогли только одного человека – священника, который был закопан вместе с нательным крестом.

Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока из земли не выкопают все останки. После всех проведенных экспертиз, всех погибших перезахоронят по христианскому обычаю.

На Прикарпатье нашли останки взрослых и детей, жертв сталинских репрессий (YouTube/ТСН)

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