Скажите "нет" слежке. 11 лучших программ и приложений для защиты вашей конфиденциальности

Wallabag

Если вы когда-либо хотели отложить чтение новости, статьи или другого материала с веб-адресом, сохраните его в Wallabag. Вы можете сохранять материалы для чтения в приложении Wallabag, которое можно бесплатно запустить на сервере NAS (сетевом хранилище) у себя дома или использовать облачный хостинг за небольшую плату.

Почему это важно? Другие приложения для чтения позже отслеживают активность пользователей, чтобы выявлять тренды и предлагать контент (часто спонсируемый). Для одних это нормально. Но другим это может не подойти.

Wallabag (фото: TechCrunch)

Signal

Signal - одно из самых уважаемых приложений для безопасного обмена сообщениями, потому что оно, по замыслу разработчиков, ничего о вас не знает. Эксперты по криптографии называют уровень безопасности приложения “золотым стандартом” среди мессенджеров. Signal можно бесплатно скачать и использовать, так как оно финансируется за счет пожертвований в качестве некоммерческой организации.

Почему это важно: Signal шифрует не только ваши личные сообщения и звонки, защищая их от посторонних глаз и ушей, но также скрывает информацию о том, с кем, когда и как часто вы общаетесь. Эти данные могут многое рассказать о человеке, поэтому их защита крайне важна.

Signal (фото: Getty Images)

Nextcloud

Nextcloud - это альтернатива Dropbox, предлагающая все функции редактирования и обмена документами. Главным преимуществом приложения является возможность запустить сервер бесплатно, сохраняя данные в приватности и под полным контролем, или воспользоваться услугами специализированного хостинг-провайдера, который будет управлять сервером за вас.

Nextcloud разработан с учетом безопасности и предоставляет доступ к вашим файлам с конца в конец в зашифрованном виде, будь то с телефона или любого другого устройства.

Если вы ищете автономный аналог Dropbox для резервного хранения наиболее важных и личных файлов, Nextcloud станет отличным выбором.

Почему это важно? Хотя облачное хранилище обычно обеспечивает некоторый уровень безопасности и конфиденциальности, компании, управляющие этими сервисами, обязаны сотрудничать с правоохранительными органами.

Более того, они могут незаметно сканировать ваши файлы (часто с благими намерениями, но это не исключает рисков), что в крайних случаях может привести к неожиданной и постоянной блокировке ваших онлайн-аккаунтов.

Nextcloud (фото: Nextcloud)

Bitwarden

Менеджеры паролей - это отличный способ позаботиться о вашей личной безопасности. Эти приложения надежно хранят ваши пароли, ключи, данные кредитных карт и другие конфиденциальные сведения, избавляя вас от необходимости запоминать их.

Bitwarden - популярный менеджер паролей с открытым исходным кодом, который помогает быстро входить на ваши любимые сайты, автоматически заполнять данные кредитных карт при покупках и многое другое.

Вы можете получить доступ к Bitwarden с любого устройства, включая телефон. Приложение доступно бесплатно для всех, а дополнительные функции предлагаются за небольшую плату.

Почему это важно? Безопасность менеджеров паролей зависит от прозрачности: чем больше людей проверяют исходный код для обеспечения его надежности и целостности, тем лучше.

Хотя другие менеджеры паролей тоже хороши, системы с открытым исходным кодом, такие как Bitwarden, проще проверять и они открыто подходят к процессу разработки программного обеспечения.

Joplin and Notesnook

Для тех, кто хочет отказаться от Google Docs или Microsoft 365, существует множество приложений для заметок, которые позволяют хранить все ваши записи, мысли и заметки в одном месте с доступом в любое время.

Joplin - популярное приложение для работы с документами и повышения продуктивности, которое организует ваши файлы, шифрует их и сохраняет в открытых форматах (например, Markdown), чтобы вы могли легко перенести их в другое место.

Notesnook - еще одно приложение для заметок, которое позволяет экспортировать записи для использования в других приложениях и обеспечивает сквозное шифрование, исключающее доступ к файлам посторонних.

Для тех, кто ищет скачиваемый и офлайн-офисный пакет, не связанный с Microsoft, LibreOffice является лучшей альтернативой. Приложение, ориентированное на конфиденциальность, бесплатное для использования (для macOS в Mac App Store - нет) и совместимо со всеми распространенными форматами файлов и документов.

Почему это важно? Крупные компании, такие как Google и Microsoft, все больше интегрируют свои сервисы, что сегодня означает предоставление ваших заметок, писем и файлов их системам искусственного интеллекта.

Это может быть полезно, но если вы предпочитаете простое приложение для синхронизации текста между устройствами, существуют варианты, которые полностью исключают любые инвазивные аналитические процессы.

Joplin (фото: Joplin)

Ente

Если вы хотите отказаться от Apple Photos, Flickr, Google Photos, YouTube и других подобных сервисов, Ente.io позиционирует себя как приложение для хранения фото и видео, ориентированное на конфиденциальность.

Ente обеспечивает безопасное резервное копирование всех ваших фото и видео в облаке, зашифровывая данные паролем, который знаете только вы. Это защищает ваши воспоминания от посторонних. Данные сохраняются на нескольких серверах по всему миру для дополнительной надежности.

Ente также предлагает все необходимые функции для управления и обмена фотографиями. Сервис бесплатен для базовых аккаунтов и предлагает разумные тарифы за дополнительное место для хранения.

Почему это важно? Подобно заметкам и документам, изображения становятся большой целью для систем ИИ. Автоматическое распознавание лиц и отметка друзей может показаться удобным, но это требует вашего согласия.

Вам следует дать согласие, прежде чем модель машинного обучения просканирует каждое лицо, которое вы когда-либо фотографировали. Это уже достаточная причина рассмотреть независимый сервис, который дает вам больше выбора и контроля.

Home Assistant

Для всех, кто увлекается технологиями умного дома, Home Assistant станет идеальным решением. Этот хаб объединяет все ваши устройства умного дома, позволяя управлять ими из одного места. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом поддерживает интеграцию с тысячами устройств различных производителей, включая голосовые помощники, лампочки, робот-пылесосы и многое другое.

Вы можете управлять ими через браузер или приложение на смартфоне, а еще автоматизировать процессы так же, как в Apple Home или Google Home.

Home Assistant работает локально и может быть размещен на различных устройствах, от домашнего сервера до обычного настольного компьютера, который всегда включен. Для доступа к системе извне существует облачная подписка, обеспечивающая удалённое управление.

Почему это важно? Не все производители умных устройств могут оставаться на рынке, а неожиданные закрытия компаний могут привести к потере доступа к оборудованию.

Проекты вроде Home Assistant помогают сохранить функциональность устройств, даже если производитель прекращает поддержку, спасая пользователей от необходимости тратить деньги на дорогие замены.

Home Assistant (фото: Home Assistant/Twitter)

Open Scanner

Сканирование документов не обязательно должно быть сложным процессом. Open Scanner - это невероятно простое приложение для сканирования документов на iPhone, в основе которого лежит принцип "наведи и снимай”, а его исходный код доступен онлайн.

Приложение подходит для сканирования чеков, заметок, учебников или любых других документов, которые можно сфотографировать. Пользователи Android могут воспользоваться аналогичным бесплатным и открытым приложением OSS Document Scanner.

Почему это важно? В большинстве случаев ваш смартфон обеспечивает качество сканирования, превосходящее многие бюджетные сканеры. Можно спокойно обойтись без дополнительного оборудования, связанного с принтерами, и использовать бесплатные простые приложения.

FreshRSS

RSS - это удивительная веб-технология, которая позволяет подписываться на информационные ленты с ваших любимых сайтов, блогов, новостных ресурсов и многого другого. Большинство новостных сайтов предлагают RSS-ленты, которые доставляют заголовки в совместимые с RSS приложения.

На протяжении более десяти лет FreshRSS остается одной из самых функциональных RSS-читалок, выделяясь при этом своей простотой. Вы можете запустить собственный сервер или использовать специализированный облачный хостинг для настройки приватного сервиса. После добавления ваших любимых лент результат будет похож на персональную обновляемую цифровую газету.

Почему это важно? Вы удивитесь, как сильно меняется восприятие новостей, когда вы читаете их через такую систему. Настройка собственного RSS-сервиса также позволяет избежать рекламы, спонсированных постов и отслеживания, характерных для многих хостинговых платформ, включая приложения для отложенного чтения.

FreshRSS (фото: TechCrunch)

Owncast

Для тех, кто транслирует свои стримы, игровые сессии или что-то между этим, Owncast предлагает возможность самостоятельно настроить и запустить систему для прямых трансляций.

Приложение пользуется большой популярностью, так как это бесплатная, довольно простая в использовании платформа, которая совместима с вашим текущим оборудованием для стриминга. Даже если вы раньше не задумывались о трансляциях, это отличный способ попробовать себя в чем-то новом и увлекательном.

Почему это важно? Такие платформы, как Twitch, безусловно, популярны, но не все хотят полностью зависеть от инструментов крупных корпораций (в данном случае Amazon) на всех этапах своего творческого процесса. Owncast позволяет вам не только снизить зависимость от гигантов индустрии, но и, возможно, привлечь новую аудиторию.

Stirling PDF

Работа с PDF-документами и их редактирование всегда были достаточно сложными. Для тех, кто не хочет тратить деньги на программное обеспечение Adobe или загружать свои файлы на сомнительные сайты для конверсии файлов, Stirling PDF предлагает универсальный инструмент для работы с PDF-документами.

С его помощью можно конвертировать, редактировать, объединять, разделять, подписывать и многое другое, не передавая личные или конфиденциальные файлы облачным гигантам. Stirling PDF также позволяет вам размещать их самостоятельно, если вы предпочитаете обрабатывать документы с особой конфиденциальностью.

Почему это важно? Честно говоря, когда есть реальная альтернатива продуктам Adobe, то стоит ею воспользоваться.

Stirling PDF (фото: TechCrunch)