Скажите "пока" своим проблемам. Астролог дала прогноз на субботу, 11 января

Прогноз астропогоды на 11 января

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, начала дальних путешествий. Также планы может разрушить ретроградный Марс.

"Критический день. После 13:17 не рекомендовано голодать. Энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов. Если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы", - рассказала Соловьева.

"Пассивность неблагоприятна, эта суббота - день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга. Полезными будут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией. Активируются процессы омоложения организма", - добавила она.

11 января - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Эту планету также называют большим несчастьем.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует эксперт.

Соловьева напомнила, что в период с 3 по 14 января Юпитер находится в разрушительном градусе Близнецов️. Поэтому все еще стоит проявлять бдительность в делах, где может быть обман.