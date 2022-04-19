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"Сказали зрівняти все з землею": окупант попередив про 3-тонні "сюрпризи" в Маріуполі

Російські війська намагаються повністю знищити Маріуполь (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багатостраждальний Маріуполь вже більше місяця знаходиться в повній блокаді. Російські війська з особливою жорстокістю знищують місто.

Про це свідчать перехоплення телефонної розмови окупанта, які публікує СБУ.

У записі ростовський командир взводу загарбників, який знаходиться в 4 кілометрах від легендарної будівлі, говорить про жахливі плани РФ скинути бомби на Маріуполь.

"Чекаємо тут сюрпризи від Росії ... тритонні з неба... Сказали, рівняти все з землею... приїжджав підполковник, говорив: ви відчуєте на собі це, і почуєте, і відчуєте. Прикинь хвиля Вибухова буде", - розповів він своїй дружині.

На питання про долю мирного населення відповідає: "Всі поїхали. Всі, хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти і дуже розумні...".

"Це ще одне підтвердження, що справжня мета "визволителів" в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі. Так що у нас тільки один шлях зберегти нашу країну-перемогти!"- сказано в повідомленні СБУ.

Командир полку "Азов" звернувся до лідерів світу

"Я командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Я звертаюся до лідерів світу. Зараз в Маріуполі, на металургійному заводі "Азовсталь", ховаються сотні мирних жителів. Серед них - люди різного віку, жінки, діти, сім'ї захисників Маріуполя. Вони ховаються в підвалах і бункерах від "русского мира". Єдиний доступний притулок вони знайшли поруч з українськими солдатами, які досі захищають місто від російських окупантів", - сказав він.

"Російські окупаційні сили та їх довірені особи з "лнр/днр" знають про це, знають про мирних жителів і охоче ведуть вогонь по заводу. Вони використовують вільнопадаючі бомби, ракети, протибункерні бомби, всі види артилерії, як наземної, так і морської, для невибіркових атак", - додає Денис.

Прокопенко просить політиків усього світу організувати "зелений коридор" для евакуації мирних жителів.

"Тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організувати належний "зелений коридор", забезпечити його безпеку, негайну евакуацію та охорону мирних жителів, поранених солдатів і тіл загиблих воїнів, поховати їх з почестями", - резюмував він.

Нагадаємо, що в мережі показали, як уже місяць виживають люди в бункері "Азовсталь".

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Маріуполь