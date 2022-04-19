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Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері "Азовсталь"

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Маріуполь, Вівторок 19 квітня 2022 09:35
Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері "Азовсталь" Фото: Маріуполь більше місяця перебуває в блокаді (t.me/mariupolrada)
Автор: Людмила Жукова

Маріуполь вже більше місяця перебуває в повній блокаді. У місті разом з військовими залишаються мирні жителі, гуманітарних коридорів немає.

У мережі показали фото та відео, як живуть сотні українців у бункері заводу "Азовсталь".

Володимир Путін віддав наказ бомбити в ніч на 19 квітня захисників Маріуполя надпотужними бомбами вагою 5 тонн кожна зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-96.

Діти, яких ви можете бачити на фото, вже більше місяця живуть разом з батьками під захистом захисників Маріуполя в бомбосховищах і укриттях на території заводу "Азовсталь". Їх оберігають бійці полку "Азов".

Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері &quot;Азовсталь&quot;Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері &quot;Азовсталь&quot;Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері &quot;Азовсталь&quot;Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері &quot;Азовсталь&quot;Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері &quot;Азовсталь&quot;Діти та їхні батьки змушені виживати в Маріуполі (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

Укриття витримували удари бомб вагою в 500 кілограмів і в тонну.

Але 5-тонні надпотужні бомби Росії проб'ють перекриття із залізобетону і всі ці діти і їх мами загинуть.

Командир полку "Азов" звернувся до лідерів світу

"Я командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Я звертаюся до лідерів світу. Зараз в Маріуполі, на металургійному заводі "Азовсталь", ховаються сотні мирних жителів. Серед них - люди різного віку, жінки, діти, сім'ї захисників Маріуполя. Вони ховаються в підвалах і бункерах від "русского мира". Єдиний доступний притулок вони знайшли поруч з українськими солдатами, які досі захищають місто від російських окупантів", - сказав він.

"Російські окупаційні сили та їх довірені особи з "лнр/днр" знають про це, знають про мирних жителів і охоче ведуть вогонь по заводу. Вони використовують вільнопадаючі бомби, ракети, протибункерні бомби, всі види артилерії, як наземної, так і морської, для невибіркових атак", - додає Денис.

Прокопенко просить політиків усього світу організувати "зелений коридор" для евакуації мирних жителів.

"Тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організувати належний "зелений коридор", забезпечити його безпеку, негайну евакуацію та охорону мирних жителів, поранених солдатів і тіл загиблих воїнів, поховати їх з почестями", - резюмував він.

Як ми раніше писали, 7-річний хлопчик з Маріуполя звернувся до окупантів на тлі знищеної квартири.

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