"Сказала, что люблю его": женщина дала отпор ХАМАС, но ей пришлось выбрать между жизнями детей и мужа

Муж Махоль - Ной Шош, получил повестку как резервист и должен был прибыть на базу на севере Израиля. Однако ему пришлось принять бой с ХАМАС в собственном доме.

Во время нападения семья закрылась в защищенной комнате (мамаде). У Ноя было оружие, так как он был офицером резерва.

"Единственный раз, когда я стреляла из винтовки, был на курсе молодого бойца. Мне не нравилось, что у нас дома есть пистолет, но Ной не хотел меня слушать. Он был офицером резерва, для него было важно, чтобы дома было оружие. Мы договорились, что пистолет будет в надежном месте, чтобы дети никогда до него не добрались", - рассказала Махоль.

Во время нападения ХАМАС на кибуц, Ной взял в руки оружие, чтобы защитить свою семью - жену и троих детей. Но он был очень тяжело ранен. Махоль пришлось взять в руки пистолет и самой защищать детей от террористов.

"Когда Ной был ранен и упал на пол, я вытащила у него пистолет и спросила: "Что мне с ним делать? Что нам делать?". И он сказал мне: "Просто стреляй. Он заряжен, просто стреляй", - добавила женщина.

Ей удалось ранить по крайней мене одного террориста. Ее брат тоже офицер-резервист и он спустя несколько дней побывал в ее доме. По словам брата, на полу были следы крови там, где были террористы. И скорее всего именно оружие спасло жизнь Махоль и детей.

"Может быть, именно потому, что я стреляла, они не пытались ворваться. У меня кончились патроны, и я отбросила пистолет в сторону", - добавила израильтянка.

Террористы оставили попытки ворваться в защитную комнату, а потом решили поджечь дом снаружи. Внутрь начал попадать дым. Махоль в это время делала перевязку мужу - наложила жгут на огромную рану. А потом подвела детей к окну, чтобы они подышали воздухом.

Ной истекал кровью и Махоль поняла, что ей придется сделать выбор - спасать его или детей.

"Мы успели поговорить об этом, пока он еще был в сознании. Я сказала, что мне придется оставить его и пойти к окну. Он сказал мне так и сделать. Мы с ним были командой, с первого момента. Он сказал, чтобы я сделала то, что нужно", - описала ситуацию женщина.

Она оставалась рядом с Ноем до тех пор, пока была возможность дышать в помещении - в надежде, что придет помощь.

"Когда выбора не осталось, и я уже не видела сквозь дым света от фонаря, я сказала, что люблю его, и поцеловала. Он протянул руку к детям, и я пошла. Мне пришлось оставить его, пойти открыть окно и поднимать к нему детей, одного за другим. В это время я слышала выстрелы, поэтому открывала окно очень осторожно, чтобы они не застрелили нас", - рассказала Махоль.

Самой старшей девочке - пять с половиной лет и мама ей сказала беречь братьев и сестер.

"Дочь поняла, что есть плохие люди, которые пытаются сделать с нами самые ужасные вещи в мире", - сказала женщина.

Она оставила детей у окна и попыталась вернуться к мужу, чтобы помочь ему, убедиться, что он еще в сознании.

"Он продержался еще чуть-чуть, но у спецназа "Сайерет маткаль" заняло около 15 минут добраться до нашего убежища, там была сильная перестрелка. Эти 15 минут стали для Ноя роковыми", - говорит Махоль.

Младшие дети, по ее словам, не сразу поняли, что отца больше нет. А старшая дочка поняла все сразу. После спасения они пошли к соседке, где девочка рассказала, что ее отца застрелили.

Среднему малышу исполнилось 4 года несколько дней назад, в эвакуации на Мертвом море. Ребенку пытались устроить праздник много людей. Он не очень понимал, что произошло. Махоль пришлось сказать малышу, что папа не придет на его день рождения и он сильно плакал.

"У меня есть еще один сын, ему полтора года. Только в последние дни дети начали понемногу отходить от меня и позволять другим людям тоже о них заботиться. Появились признаки, что они начали приходить в себя", - добавила она.

Сейчас Махоль вместе с тремя детьми переехала жить к брату, в центр страны.