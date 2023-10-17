Скарлетт Йоханссон показала, как объединить классическое черное платье с ярким макияжем

Скарлетт Йоханссон показала, как носить черное платье осенью

38-летняя актриса посетила церемонию вручения наград Божьей любви "Золотое сердце" в Нью-Йорке. Для этого Скарлетт выбрала глубокое черное платье от мирового бренда Michael Kors.

Свой лук звезда дополнила черными туфлями лодочками на застежках. А также ее образ завершил довольно яркий и подходящий черно-дымчатый макияж глаз. Губы Скарлетт сделала нюдовыми. Ведь каждая женщина знает правило - для гармоничности яркими должны быть глаза или губы.

Скарлетт Йоганссон показала стильный образ в черном платье (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Следует отметить, что на церемонии "Золотое сердце" актриса была награждена за ее некоммерческую деятельность. И именно во время награждения Йоханссон покорила своим простым, но изысканным нарядом всех присутствующих.

Скарлетт Йоханссон на церемонии "Золотое сердце"

Актриса вышла на сцену с большой благодарностью за сотрудничество с "God's Love We Deliver", которая обеспечивает пищу для тех, кто страдает от ВИЧ/СПИД, онкоболезней и других серьезных заболеваний.

В своем выступлении актриса рассказала о том, что в детстве ее семья жила на талоны на питание.

"Когда я была ребенком, который жил в Нью-Йорке и моя семья зависела от талонов на питание, программ горячих обедов и государственной помощи, чтобы поддерживать семью из четырех детей. И как человек, который собственными глазами столкнулся с проблемой продовольственной безопасности, я понимаю, что это оказывает сильное разрушающее влияние на личность", - рассказала Йоханссон.

Скарлетт Йоганссон показала стильный образ в черном платье (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)