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Кладезь минералов и питательных веществ. Эти "королевские" фрукты предотвратят старение и повысят иммунитет

Фото: Нектарины - это чудо плоды (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нектарин - это один из самых сладких и сочных косточковых фруктов. Он отлично насыщает и увлажняет в жаркие дни. Однако его вкус - не единое достоинства этого плода.

В чем польза нектаринов, и почему их нужно есть для сбережения молодости, рассказали на польском ресурсе Przyslijprzepis.

Что мы знаем о нектаринах

Эти чрезвычайно сладкие плоды являются родственниками персиков, но в отличие от них у них нет такой "замшевой кожицы", покрытой мельчайшими волосками. Под их гладкой оболочкой скрывается целый кладезь витаминов, минералов и питательных веществ.

Почему нектарины так полезны

Эти фрукты – настоящая сокровищница витамина Е, называемого "витамином молодости". Он задерживает процессы старения кожи, питает ее, увлажняет изнутри и регенерирует, заметно улучшая ее состояние. Другие витамины, содержащиеся в сладких нектаринах, включают витамин А, витамины группы В (витамин В1, В2, В3, В5, В6 и В9) и витамин К.

Эти косточковые плоды также содержат много витамина С, который естественным образом повышает наш иммунитет, и кроме того, предотвращает старение. Однако из более важных минералов они содержат кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк и марганец.

Нектарины - низкокалорийные (44 ккал на 100 г) и имеют низкий гликемический индекс (35). Клетчатка в них дольше сохраняет нас сытыми. Фрукт также поддерживает правильное пищеварение и поддержание здоровой бактериальной флоры в кишечнике.

Сочные плоды обладают мочегонным действием, поэтому способствуют очищению организма от токсинов. Благодаря своему уникальному составу свежие нектарины положительно влияют на работу нашей системы кровообращения и усиливают выработку эритроцитов, поэтому их рекомендуют людям, борющимся с анемией.

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