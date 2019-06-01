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Скандальний нардеп став церковнослужителем: фото з першої служби

STYLERПерсони    01.06.2019 - 16:09
Скандальний нардеп став церковнослужителем: фото з першої служби
Євген Мураєв став церковнослужителем (фото: pixabay.com)

Євген Мураєв став іподияконом

Євген Мураєв завдяки протекції голови фракції Опозиційний блок у Верховній Раді Вадима Новинського став іподияконом митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) церкви Московського патріархату в Україні. Таку думку з приводу отриманого церковного чину написав прес-секретар спікера Верховної Ради Андрія Парубія Андрій Ковальов у своєму Facebook.

"Олігарх Вадим Новинський підтягнув свого друга Євгена Мураєва в іподиякони митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) Московського патріархату в Україні. Фото з богослужіння в Єрусалимі у Велику Суботу", - прокоментував Ковальов.

Слід додати, що іподияконом називають церковнослужителя, який служить при архиєрею під час виконання релігійних обрядів.

Крім того, Андрій Ковальов прикріпив фотографії, на яких видно, що Євген Мураєв одягався в одяг священнослужителя УПЦ МП.

 

Євген Мураєв став церковнослужителем (фото: facebook.com/andriy.kovalov)

Нагадаємо, що раніше мережа бурхливо відреагувала на заяву Мураєва.

Раніше ми писали, що політолог пояснив, чому з-за "сімейних драм" Мураеву не можна довірити країну.

Також в ЗМІ повідомлялося, що Мураєва купили під вибори президента України 2019.

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