Скандальний нардеп став церковнослужителем: фото з першої служби

Євген Мураєв став церковнослужителем (фото: pixabay.com)

Євген Мураєв став іподияконом

Євген Мураєв завдяки протекції голови фракції Опозиційний блок у Верховній Раді Вадима Новинського став іподияконом митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) церкви Московського патріархату в Україні. Таку думку з приводу отриманого церковного чину написав прес-секретар спікера Верховної Ради Андрія Парубія Андрій Ковальов у своєму Facebook.

"Олігарх Вадим Новинський підтягнув свого друга Євгена Мураєва в іподиякони митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) Московського патріархату в Україні. Фото з богослужіння в Єрусалимі у Велику Суботу", - прокоментував Ковальов.

Слід додати, що іподияконом називають церковнослужителя, який служить при архиєрею під час виконання релігійних обрядів.

Крім того, Андрій Ковальов прикріпив фотографії, на яких видно, що Євген Мураєв одягався в одяг священнослужителя УПЦ МП.

Євген Мураєв став церковнослужителем (фото: facebook.com/andriy.kovalov)

Нагадаємо, що раніше мережа бурхливо відреагувала на заяву Мураєва.

Раніше ми писали, що політолог пояснив, чому з-за "сімейних драм" Мураеву не можна довірити країну.

Також в ЗМІ повідомлялося, що Мураєва купили під вибори президента України 2019.