Скандальний нардеп ошелешив заявою про смертельну небезпеку масок і вакцинації

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, який нещодавно відзначився скандальними висловлюваннями про "вигаданий" коронавірус і судженнями про проституцію й аборти, знову виступив з дивною заявою.

Цього разу політик поділився думкою про небезпеку масок для здоров'я людини. Про це Камельчук написав у своєму Facebook.

За його словами, тканинні маски, які в період пандемії коронавірусу люди носять для профілактики зараження і розповсюдження хвороби, знижують надходження кисню в організм на 20%, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Також Камельчук розповів, що вони "не захищають від вірусів, розмір молекул яких є меншим за відстань між нитками тканини маски".

Політик, посилаючись на дані американської організації з контролю за якістю умов праці, заявив, що маски можна носити тільки після консультації лікаря.

"Цікаво, що думають про це українські відповідні організації? Чи просто сліпо підкорюються наказам МОЗ?" - пише він.

Крім того, Камельчук "пройшовся" і по щепленню від COVID-19, розкритикувавши в дусі "теорії змови" кампанію з вакцинації населення в різних країнах.

"Вакциниція, на жаль, уже приность смерті. Препарати містять давно відомі шкідливі інгрідієнти. Політики демонструють нам псевдо вакцинацію зі шприцами без голок чи уколами через футболку. Сценаристи просування псевдо панацеї просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок. Тільки як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор же не обманює!" - йдеться у публікації.

"Слуга народу" закликав колективну свідомість "прокинутися".

"Я про все це попереджав в березні 2020. І про хвилю 2, і про "нові штами", і про закриття кордонів для непокірних. Все по сценарію... Я подав запит до президента, про скасування незаконного локдауну. Не вистачило 33 голоси у ВР... Битва не закінчена.", - пише Камельчук.

Раніше повідомлялося, що нардеп Юрій Камельчук, назвав COVID-19 вигаданою хворобою, розповів про відтік енергії у жінок, які займаються проституцією. Також політик назвав аборти злом.