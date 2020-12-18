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Нардеп, який назвав COVID-19 вигаданою хворобою, знову зганьбився

П'ятниця 18 грудня 2020 13:33
Нардеп, який назвав COVID-19 вигаданою хворобою, знову зганьбився
Юрій Камельчук (фото: facebook.com/kamelchuk1)
Автор: Світлана Мащенко

Народний депутат Юрій Камельчук, який нещодавно відзначився скандальним висловлюванням про те, що коронавірус - вигадана хвороба, знову відзначився дивними судженнями.

В цей раз мова зайшла про право розпоряджатися своїм тілом - проституцію і аборти. На думку Камельчука, проституція забирає енергію, як у жінок, та і чоловіки від цього лише програють. Таким же злом в інтерв'ю програми "Мокре по живому" на каналі hromadske нардеп назвав і аборти.

При цьому політик послався на ведичні науки. На його думку, проституція впливає не тільки на відтік енергії у жінок, але і в України в цілому, особливо якщо наші співвітчизниці "плутаються" з іноземцями.

"Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, призводить до зменшення кількості енергії, зокрема в Україні. Аборти - це знищення психофізичного стану жінки, яка таке робить, тому що це смерть всередині себе", - додав Камельчук.

Нардеп від "Слуги народу" відзначився думкою про проституцію (відео: YouTube/hromadske)

Користувачі мережі активно коментують інтерв'ю, висловлюючи здивування з приводу подібних заяв.

  • "Юрій Камельчук - живий доказ того, що як не Ковід, то шизофренія точно існує.
  • Максимально жалюгідний депутат, треба було його спитати, чи Земля кругла чи пласка.
  • Камельчук розкрився. Виявляється він звичайний дурень.
  • Хлопець дуже хворий. Це вже не лікується.
  • Яскравий приклад людини яка ні**я не знає, але має думку про все на світі. Просто огидна людина", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, що не так давно Камельчук вже відзначився заявою в прямому ефірі про те, що коронавірус - вигадана хвороба, а вакцини від неї "не викликають довіри".

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