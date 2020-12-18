Нардеп, який назвав COVID-19 вигаданою хворобою, знову зганьбився

Народний депутат Юрій Камельчук, який нещодавно відзначився скандальним висловлюванням про те, що коронавірус - вигадана хвороба, знову відзначився дивними судженнями.
В цей раз мова зайшла про право розпоряджатися своїм тілом - проституцію і аборти. На думку Камельчука, проституція забирає енергію, як у жінок, та і чоловіки від цього лише програють. Таким же злом в інтерв'ю програми "Мокре по живому" на каналі hromadske нардеп назвав і аборти.
При цьому політик послався на ведичні науки. На його думку, проституція впливає не тільки на відтік енергії у жінок, але і в України в цілому, особливо якщо наші співвітчизниці "плутаються" з іноземцями.
"Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, призводить до зменшення кількості енергії, зокрема в Україні. Аборти - це знищення психофізичного стану жінки, яка таке робить, тому що це смерть всередині себе", - додав Камельчук.
Нардеп від "Слуги народу" відзначився думкою про проституцію (відео: YouTube/hromadske)
Користувачі мережі активно коментують інтерв'ю, висловлюючи здивування з приводу подібних заяв.
Нагадаємо, що не так давно Камельчук вже відзначився заявою в прямому ефірі про те, що коронавірус - вигадана хвороба, а вакцини від неї "не викликають довіри".
Читайте РБК-Україна в Google News