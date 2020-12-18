Нардеп, який назвав COVID-19 вигаданою хворобою, знову зганьбився

Юрій Камельчук (фото: facebook.com/kamelchuk1)

Народний депутат Юрій Камельчук, який нещодавно відзначився скандальним висловлюванням про те, що коронавірус - вигадана хвороба, знову відзначився дивними судженнями.

В цей раз мова зайшла про право розпоряджатися своїм тілом - проституцію і аборти. На думку Камельчука, проституція забирає енергію, як у жінок, та і чоловіки від цього лише програють. Таким же злом в інтерв'ю програми "Мокре по живому" на каналі hromadske нардеп назвав і аборти.

При цьому політик послався на ведичні науки. На його думку, проституція впливає не тільки на відтік енергії у жінок, але і в України в цілому, особливо якщо наші співвітчизниці "плутаються" з іноземцями.

"Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, призводить до зменшення кількості енергії, зокрема в Україні. Аборти - це знищення психофізичного стану жінки, яка таке робить, тому що це смерть всередині себе", - додав Камельчук.

Нардеп від "Слуги народу" відзначився думкою про проституцію (відео: YouTube/hromadske)

Користувачі мережі активно коментують інтерв'ю, висловлюючи здивування з приводу подібних заяв.

"Юрій Камельчук - живий доказ того, що як не Ковід, то шизофренія точно існує.

Максимально жалюгідний депутат, треба було його спитати, чи Земля кругла чи пласка.

Камельчук розкрився. Виявляється він звичайний дурень.

Хлопець дуже хворий. Це вже не лікується.

Яскравий приклад людини яка ні**я не знає, але має думку про все на світі. Просто огидна людина", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, що не так давно Камельчук вже відзначився заявою в прямому ефірі про те, що коронавірус - вигадана хвороба, а вакцини від неї "не викликають довіри".