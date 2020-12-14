Український депутат ошелешив заявою: коронавірус - вигадана хвороба

Нардеп Юрій Камельчук (фото: УНІАН)

Нардеп від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук шокував заявою про коронавірус. Він вважає, що COVID-19 - це вигадана хвороба, а вакцини від неї "не викликають довіри". Про це депутат заявив в ефірі телеканалу "Наш".

"Висновки щодо вакцин, яким можна довіряти, визначаються не одним днем, не одним місяцем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, або якимись побічними ефектами, є вони чи ні", - сказав Камельчук.

Нардеп вважає ненормальним випуск на ринок вакцину з ефективністю 70%.

Також він задався питанням: "Якщо у вакцини коштує така ефективність, то що саме вона лікує і чи лікує взагалі?".

"Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю ні однієї вакцини в світі, особливо - проти вигаданої хвороби COVID-19", - заявив Камельчук.

Нардеп Юрій Камельчук заявив, що коронавірус - вигадана хвороба

Замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала заяву члена фракції Камельчука.

"Ми це не обговорювали ні в чатах, ні на фракції. У нас увечері буде засідання фракції і якщо хтось порушить це питання, то, звичайно, обговоримо", - сказала Кравчук у коментарі РБК-Україна.

За словами Кравчук, такі заяви вона оцінює негативно.

"Я негативно оцінюю такі заяви. Як особиста думка громадянина - це можна розглядати, але не як позицію народного депутата, тому що народний депутат повинен мати державну позицію і відстоювати її, а не розганяти міфи і фейки", - резюмувала Кравчук.

Як ми раніше писали, футболіст збірної України зробив дурне заяву про те, що коронавірус - фейк.