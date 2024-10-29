Скандальную картину с бананом выставили на продажу через 5 лет: за нее хотят космическую сумму

Банан со скотчем

В 2019 году известный итальянский художник представил миру свою новую инсталляцию под названием "Комедиант". Это был обычный банан, прикрепленный к стене серым скотчем. Произведение искусства молниеносно стало популярным, в соцсетях возникла буря и дискуссии о значении искусства не умолкали довольно долго.

Картина была выставлена в художественной галерее Perrotin с шестизначной ценой. Банан был куплен в магазине Майами, но в галерее говорили, что его можно заменить - согласно инструкциям автора.

Художественный мир разделился по поводу достоинства работы, хотя некоторые критики считали, что она укоренена в богатой традиции концептуальных работ - начиная с известного навесного писсуара Марселя Дюшана - ставящих под сомнение ценность самого искусства. Вскоре образовались толпы, посетители выставки выстроились в очередь, чтобы увидеть вирусную инсталляцию.

Фото инсталляции облетели все СМИ и соцсети, а впоследствии произошло неожиданное - художник-перформанс Дэвид Датуна схватил банан со стены, почистил его и съел на глазах сотен ошеломленных посетителей выставки. Позже Датуна сказал, что это был художественный спектакль, а не акт вандализма.

В конце концов инсталляция была удалена из-за беспокойства общественной безопасностью, а три экземпляра "банана" были проданы на аукционе.

Два были приобретены частными коллекционерами за 120 000 долларов, а третий был куплен за большую (но не разглашающуюся какой) сумму и позже его подарили музею Гуггенхайма в Нью-Йорке.

В многочисленных интервью Каттелан сказал, что "Комедиант" - это произведение комментариев. Это "не шутка", а "отражение того, что мы ценим".

Над своей инсталляцией художник работал круглый год. Поначалу он хотел сделать фрукт из смолы или бронзы, но никак не мог определиться и завершить творение. А в итоге была создана инсталляция с бананом из обычного продуктового в Майами.

Банан со скотчем положил начало банановой лихорадке в Интернете. У художника появилось множество подражателей из разных уголков мира. А еще банан стал частью тысячи мемов. А сам замысел - приклеить скотчем к стене товар - использовали десятки брендов.

Картина "Комедиант" Маурицио Каттеллана (фото: Getty Images)

Новая цена банановой инсталляции

Аукционный дом Sotheby's объявил, что один из трех первых экземпляров "Комедианта" возвращается в продажу - на этот раз с оценкой в полтора миллиона долларов.

За эти деньги победитель аукциона получит рулон клейкой ленты и один банан, а также сертификат подлинности и официальную инструкцию по монтажу работы. В Sotheby's утверждают, что ни лента, ни, к счастью, банан не оригинальны.

"Комедиант" - это концептуальное произведение искусства, и фактические физические материалы меняются с каждой инсталляцией", - сообщил представитель аукциона.

Сейчас личность продавца раскрывать не хотят и известно, что аукцион состоится в ноябре. Текущий владелец приобрел работу из коллекции одного из первоначальных покупателей.

"Сбалансируя глубокое критическое мнение и подрывное остроумие, эта работа является определяющей для художника и нашего поколения. Если в своей основе "Комедиант" ставит под сомнение само понятие ценности искусства, то ставя работа на аукционе… станет окончательной реализацией его основной концептуальной идеи - общественность наконец-то будет иметь право голоса в решении его подлинной стоимости", - сказал руководитель отдела современного искусства Sotheby's Дэвид Гальперин.

В преддверии продаж картина будет выставлена в штаб-квартире аукционного дома в Нью-Йорке. Там ее покажут, прежде чем "Комедиант" отправится в мировое турне в Лондон, Париж, Милан, Гонконг, Дубай, Тайбэй, Токио и Лос-Анджелес.

Эпатажный Маурицио Каттелан

Итальянский художник-самоучка с мировой славой, у которого главная цель - шокировать публику. И это касается всего, за что берется художник. Он также является скульптором и его визитная карточка - экстравагантные восковые фигуры, выполненные в полный рост.

Еще Каттелан известен своими оригинальными и часто шокирующими проектами и пиар-акциями. Например - безголовые лошади, будто на ходу врезавшиеся в стену. Еще художник поджигал детские коляски, вешал восковые тела малышей в миланском парке и ставил воскового Гитлера в угол на колени.

А еще Каттелан создал настоящий золотой унитаз - из 18-каратного золота.

В 2014 году он сотрудничал с итальянской компанией Gufram, которая на основе его произведений создала лимитированную серию мебели: пуф в виде надкушенного куска мыла и куриных яиц, табурет в виде могильной доски, вешалки-кактусы.