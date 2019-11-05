У скандальної Мендель знову неприємності: що сталося цього разу

Юлія Мендель знову натрапила на хвилю критики в мережі, через свою останню публікацію в Twitter. Прес-секретар Володимира Зеленського вирішила похвалитися прогресом, який робить Україна на лінії розмежування.

33-річна Мендель показала знімок з будівництва нового мосту в Станиці Луганській. Але помічниця президента, мабуть, не помітила прапори РФ, які потрапили на знімок.

Подвійний ряд з російських триколорів незворушно маячить вдалині на фото. Крім того, Мендель допустила орфографічну помилку у підписі до світлини.

"Після виведення військ ведеться будівництво мосту в Станиці-Луганській", - відзвітувала прес секретар.

Справа в тому, що назва Станиця Луганська пишеться без дефіса (до 2007 року дефіс присутній, але тоді назва звучала інакше - Станично-Луганське).

Мендель потрапила у скандал через прапори Росії в "ЛНР" (скрін: twitter.com/IuliiaMendel)

Не дивно, що пост прес-секретаря президента України з прапорами РФ викликав небувалий резонанс і безліч гнівних коментарів.