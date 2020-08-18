Скандальна Штепа зібралася в мери Слов'янська: в місті з'явилися білборди російською мовою

Скандальна Неля Штепа вирішила балотуватися в мери міста Слов'янська на майбутніх виборах. У місті з'явилися білборди з її зображенням і текстом російською мовою.

Неля Штепа звернулася до жителів міста Слов'янська та виставила рекламу російською мовою. Як зазначає громадянська мережа "ОПОРА", текст її реклами дуже співзвучний з назвою політичної партії "Партія Миру та Розвитку". В інтерв'ю місцевому виданню Штепа підтвердила, що збирається взяти участь у виборах мера 25 жовтня 2020 року. Вона додала, що політрада партії "Партії Миру та Розвитку" висунула її кандидатуру на посаду глави міста.

"Можете мене привітати, я очолила Слов'янську міську Партію "За мир і Розвиток" Ура! Я знаю, як ви всі раді за мене ", - написала кандидатка в соціальних мережах.

Зазначена партія за офіційними даними зареєстрована в Києві й ніяких осередків у неї немає ні в Слов'янську, ні взагалі в Донецькій області. Однак білборди з рекламою російською мовою в місті вже з'явилися.

У Слов'янську з'явилася реклама Нелі Штепи російською мовою (Фото: oporaua.org)

Координатори "ОПОРИ" відзначають, що така реклама порушує відразу кілька стандартів і принципів.

Варто нагадати, що Неля Штепа була мером Слов'янська з 2010 по 2014 рік. У 2014 році вона була затримана за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи. З 2014 по 2017 рік Штепа провела в СІЗО, у вересні її випустили під домашній арешт.

До речі, раніше ми писали про те, що Штепа отримала компенсацію від України за рішенням ЄСПЛ.