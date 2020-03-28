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Скандальна нардеп заразилася коронавірусом: нещодавно народила дитину

STYLERКоронавірус    28.03.2020 - 13:48
Скандальна нардеп заразилася коронавірусом: нещодавно народила дитину
У Ганни Скороход коронавірус (фото: facebook.com)

Ганна Скороход заразилася коронавірусом

Народний депутат Ганна Скороход захворіла коронавірусом. Про це повідомила сама парламентарій, яку виключили з фракції "Слуга народу" після гучного скандалу.

Нардеп попросила всіх, хто близько спілкувався з нею, піти на самоізоляцію на 14 днів. Крім того, Скороход поскаржилася, що останнім часом не відчуває ніяких запахів.

"Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус Covid 19. У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене - не відчуваю ніяких запахів", - повідомила депутат, пообіцявши написати історію про те, як вона намагалася зробити тест на COVID-19.

Скандальна нардеп заразилася коронавірусом: нещодавно народила дитину

Ганна Скороход захворіла коронавірусом (скрін: Telegram депутата)

Зазначимо, що в середині лютого 30-річна Ганна Скороход стала мамою - вона народила хлопчика. Про те, як почувається малюк, депутат змовчала.

Нагадаємо, коронавірусом захворіло вже як мінімум п'ять народних депутатів, крім Анни Скороход. Серед них Сергій Шахов, Сергій Рудик та Руслан Горбенко.

Скандал з Анною Скороход вибухнув після того, як нардепи відмовилися приймати її правки до законопроекту про транспортування природного газу. Після чого вона звинуватила з трибуни Верховної Ради, що її чоловіка бізнесмена Олексія Алякіна затримали за те, що вона не голосує в унісон з усією фракцією. Скороход з "Слуги народу" виключили.

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