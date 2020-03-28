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Скандальная нардеп заразилась коронавирусом: недавно родила ребенка

STYLERКоронавирус    28.03.2020 - 13:48
Скандальная нардеп заразилась коронавирусом: недавно родила ребенка
У Анны Скороход коронавирус (фото: facebook.com)

Анна Скороход заразилась коронавирусом

Народный депутат Анна Скороход заболела коронавирусом. Об этом сообщила сама парламентарий, которую исключили из фракции "Слуга народа" после громкого скандала.

Нардеп попросила всех, кто близко общался с ней, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Кроме того, Скороход пожаловалась, что в последнее время не чувствует никаких запахов.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов", - сообщила депутат, пообещав написать историю о том, как она пыталась сделать тест на COVID-19.

Скандальная нардеп заразилась коронавирусом: недавно родила ребенка

Анна Скороход заболела коронавирусом (скрин: Telegram депутата)

Отметим, что в средине февраля 30-летняя Анна Скороход стала мамой - она родила мальчика. О том, как чувствует себя малыш, депутат умолчала.

Напомним, коронавирусом заболело уже как минимум пять народных депутатов помимо Анны Скороход. Среди них Сергей Шахов, Сергей Рудик и Руслан Горбенко.

Скандал с Анной Скороход разразился после того, как нардепы отказались принимать ее правки к законопроекту о транспортировке природного газа. После чего она обвинила с трибуны Верховной Рады, что ее мужа бизнесмена Алексея Алякина задержали за то, что она не голосует в унисон со всей фракцией. Скороход из "Слуги народа" исключили.

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