Скандальная блогерша Алхим потанцевала под российскую музыку у аллеи погибших воинов: сеть в ярости

Скандальная блоггерша Анна Алхимова попала в новый скандал. Она сняла видео на фоне аллеи памяти погибших военных под российскую музыку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram Алхимовой.
На видео блогерша стоит под снегопадом, улыбается на камеру. На фоне раздается песня российской исполнительницы Makfa. Позади Алхим - аллея памяти погибших военных ВСУ в войне России против Украины.
Подписчики блогерши показали свое недовольство таким видео. Однако Анна ответила, что не смотрела по сторонам, когда снимала видео, и не имела целью осквернить память погибших.
"Это видео не о погибших. Я не смотрела по сторонам, когда его снимали, я впервые здесь. И я не считаю, что каким-то образом осквернила память погибших людей. Вы, конечно, можете думать, как вам позволит ваше мышление", - написала она.
Скриншот
В комментариях под видео пользователи осудили следующую позицию:
Одна некоторые пользователи встали в защиту блогерши:
Напомним, что в своих социальных сетях Анна Алхим часто публикует видео под российскую музыку, смотрит российские сериалы и открыто заявляет, что не собирается от этого отказываться.
Раньше мы рассказывали, как Алхим перевела песню Asti на украинский и спела ее на корпоративе.
Кроме того, мы сообщали, что украинцы "оплатили" 10 000 дронов для армии РФ, потребляя российский контент.