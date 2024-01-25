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Скандальная блогерша Алхим потанцевала под российскую музыку у аллеи погибших воинов: сеть в ярости

Анна Алхимова попала в новый скандал (фото: instagram.com/anna_alkhim66666)
Автор: Юлия Гаюк

Скандальная блоггерша Анна Алхимова попала в новый скандал. Она сняла видео на фоне аллеи памяти погибших военных под российскую музыку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram Алхимовой.

На видео блогерша стоит под снегопадом, улыбается на камеру. На фоне раздается песня российской исполнительницы Makfa. Позади Алхим - аллея памяти погибших военных ВСУ в войне России против Украины.

Подписчики блогерши показали свое недовольство таким видео. Однако Анна ответила, что не смотрела по сторонам, когда снимала видео, и не имела целью осквернить память погибших.

"Это видео не о погибших. Я не смотрела по сторонам, когда его снимали, я впервые здесь. И я не считаю, что каким-то образом осквернила память погибших людей. Вы, конечно, можете думать, как вам позволит ваше мышление", - написала она.

Скриншот

В комментариях под видео пользователи осудили следующую позицию:

  • "Нарцисичний розлад".
  • "Стань біля смітника й слухай ту х*йню. Люди померли не для того, щоб ти це робила".
  • "На фоні смерті - радість. Це фініш".
  • "А фон не бентежить? Музика теж? Безпардонна ти, Аня".
  • "Така усмішка на фоні загиблих героїв".

Одна некоторые пользователи встали в защиту блогерши:

  • "Я все ж думаю, що Аня ненавмисно відзняла це відео на такому фоні. Якщо чесно, у Хмельницькому це місце де зосередженні магазинчики й кафе-ресторани. Там усі ходять, сміються. Це найбільш "живе" місце для прогулянок".
  • "А нікого не дивує, що там на тій алеї з двох сторін кафе та заклади, де люди щоденно відпочивають і розважаються?"

Напомним, что в своих социальных сетях Анна Алхим часто публикует видео под российскую музыку, смотрит российские сериалы и открыто заявляет, что не собирается от этого отказываться.

Раньше мы рассказывали, как Алхим перевела песню Asti на украинский и спела ее на корпоративе.

Кроме того, мы сообщали, что украинцы "оплатили" 10 000 дронов для армии РФ, потребляя российский контент.

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