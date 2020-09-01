Скандал з українкою, яка гуляла по крилу літака, отримав яскравий фінал

В останній день літа в аеропорту "Бориспіль" стався курйозний інцидент з літаком компанії "МАУ". Після прильоту з Анталії пасажирка відкрила аварійний вихід і прогулялася по крилу літака. За таку зухвалу витівку МАУ внесла дівчину у чорний список.

Це означає, що вона більше не зможе літати літаками МАУ всією мережею маршрутів. При цьому не ясно, як довго буде діяти ця заборона. Про це повідомляє avianews.

Інцидент стався 31 серпня на стоянці поруч з терміналом D після прильоту Boeing 737-800 UR-PSN до Києва рейсом з Анталії PS 6212.

За даними МАУ, після пригоди командир екіпажу викликав працівників авіаційної безпеки, поліції та медпункту. Вони запитали у пасажирки навіщо вона вийшла через аварійний вихід на крило літака, але адекватної відповіді так і не отримали.

Відомо, що пасажирка поверталася з відпочинку, і з нею був чоловік і діти. При цьому дівчина не була під впливом алкоголю або наркотичних речовин.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" українцям не дали вилетіти в ОАЕ. Людей, які летіли в Дубай, не пускали в літак через те, що ОАЕ змінили правила для українців, але пасажири про це не знали.

Раніше в літаку МАУ загинуло 38 цуценят французького бульдога у вантажному відсіку, яких перевозили з Києва в Торонто.