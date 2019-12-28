Скандал з українськими туристами: відома авіакомпанія "кинула" людей

Українських туристів кинула авіакомпанія в аеропорту (фото: facebook.com/den.gorohovsky)

В аеропорту Берліна залишилися кинутими 40 українських туристів

В аеропорту Берліна Шенефельд застрягли українські пасажири, які повинні були летіти до Києва рейсом бюджетної авіакомпанії Ryanair (FR 3198). Всього покинутими виявилися 40 осіб. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Денис Гороховський.

Він повідомив, що посадку на літак до Києва закрили без будь-яких оголошень, в черзі залишилися близько 40 осіб, так само там були і діти. Їм просто запропонували ще раз пройти прикордонний контроль і повернутися в Берлін. На питання про компенсації або нових квитках представник авіакомпанії сказав людям, що вони можуть звертатися до суду.

"На питання про компенсації або нових квитках представник компанії досить сухо відповів, мовляв, це ваші проблеми, "якщо є претензії до компанії, звертайтеся до суду". Заяву в поліцію подали прямо в аеропорту, але в поліції теж кажуть, що вплинути на компанію не можуть, йдіть до суду за компенсацією. Загалом, 40 з гаком людей Ryanair кинув в аеропорту. Як ви розумієте, придбати нові квитки на сьогодні-завтра в передноворічні дні – це дуже дорого. Зняти готель теж. Люди в шоці", - описав ситуацію Гороховський.

Українці в аеропорту Берліна виявилися кинутими авіакомпанією (фото: facebook.com/den.gorohovsky)