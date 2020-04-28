Скандал із Тищенко: нардеп "наїхав" на журналістів

Микола Тищенко прокоментував скандал (фото: РБК-Україна)

Нардеп Микола Тищенко заперечує роботу свого ресторану в карантин

Микола Тищенко відреагував на скандал зі своїм рестораном "Велюр", який працює для впливових елітних гостей під час карантину через коронавірус. Нардеп від "Слуги народу" розкритикував журналістів і повідомив, що ресторан не працює, а сам він там проводить "особисті зустрічі", тому, що це зручно.

Також Тищенко звинуватив журналістів у тому, що вони поширюють фейки та взагалі новина про ресторан замовна. Про це депутат написав на своїй сторінці в Instagram.

"Доводиться періодично зривати брехливі маски. Так, дійсно в ресторані "Велюр" іноді проходять особисті зустрічі. Поодинокі зустрічі. Це такий своєрідний штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько. Я суворо дотримуюся карантинних заходів і впевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції...", - написав Тищенко.

Ресторатор і депутат журиться, що втомився жити в "неохайному і незатишному місті".

"Тому що я категорично втомився жити в неохайному і все більш незатишному місті. Я хочу іншої якості життя... PS. Зрозуміло, якщо є "інформаційне замовлення", правда нікому не потрібна", - виправдовується нардеп.

Відзначимо, що в коментарях Тищенку не повірили, українці дуже розгнівані тим, що ресторан все-таки працює, нехай і для особистих зустрічей. Люди називають Тищенко "брехливим" і не вірять у його виправдання.

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