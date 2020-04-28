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Скандал с Тищенко: нардеп "наехал" на журналистов

STYLERЖизнь    28.04.2020 - 12:31
Скандал с Тищенко: нардеп "наехал" на журналистов
Николай Тищенко прокомментировал скандал (фото: РБК-Украина)

Нардеп Николай Тищенко отрицает работу своего ресторана в карантин

Николай Тищенко отреагировал на скандал со своим рестораном "Велюр", который работает для влиятельных и элитных гостей во время карантина из-за коронавируса. Нардеп от "Слуги народа" раскритиковал журналистов и сообщил, что ресторан не работает, а сам он там проводит "личные встречи", так как это очень удобно.

Также Тищенко обвинил журналистов в том, что они распространяют фейки и вообще новость про ресторан заказная. Об этом депутат написал на своей странице в Instagram.

"Приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции...", - написал Тищенко.

Ресторатор и депутат сокрушается, что устал жить в "неопрятном и неуютном городе".

"Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... PS. Разумеется, если есть "информационный заказ", правда никому не нужна", - оправдывается нардеп.

Отметим, что в комментариях Тищенку не поверили, украинцы очень разгневаны тем, что ресторан все-таки работает, пусть и для личных встреч. Люди называют Тищенко "лживым" и не верят в его оправдания.

Как мы ранее писали, Как мы ранее писали, нардеп Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником".

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