Скандал у Слов'янську через мову отримав продовження: замішана кандидат в депутати

В маршрутці Слов'янська розгорівся скандал через українську мову. Чоловікові зробили зауваження з приводу маски, а він відповів агресивно і почав погрожувати дівчині, що викине її з маршрутки за "телячу мову". Неадекватного чоловіка підтримали й інші пасажири, які накинулися на дівчину і зажадали від неї припинити суперечки. Мешканка Слов'янська зняла весь інцидент на відео та опублікувала його в соціальних мережах.

З'ясувалося, що учасницею конфлікту виявилася кандидат у депутати міської ради від партії "Наш Край" Валентина Павлова. Про це пише "Радіо Свобода".

Валентина Павлова працювала в дитячих садках, потім фахівцем в абонентському відділі та бухгалтером, а нещодавно вийшла на пенсію. Після скандалу в маршрутці її фотографія була видалена зі сторінки політичної сили в соціальних мережах.

Коли молода українка зробила зауваження чоловікові без маски, Валентина Павлова почала на дівчину кричати й казати, що життя немає від тих, хто приїхав жити на схід. Проте дівчина відрізала, що вона мешканка Слов'янська і принципово говорить тільки державною мовою.

"Я попросила просто надіти маску. Кажу: будь ласка, надіньте маску. Вони просто почали кричати: хто ти така і чому тут робиш зауваження. Я навіть не зрозуміла, чому вони кричали: від того, що я зробила зауваження або від того, що я говорила українською мовою", - розповіла мешканка Слов'янська Рита Мазанкова.

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Валентина Павлова вказала дівчині, що в Слов'янську потрібно говорити "на слов'янському" і через неї вже люди не знають якою мовою розмовляти.

"У Слов'янську, от і говори по-слов'янськи. Зі своїми "мовами" вже "дістали", люди не знають, як говорити, якою мовою говорити", - процитувала Рита слова кандидатки в депутати.

Інший пасажир вимагав у Рити вимкнути камеру і почав вимагати у неї показати документи. В кінцевому підсумку дівчину практично виштовхали з маршрутки, але вона встигла зняти весь конфлікт на відео.

Політична партія на скандал не відреагувала та коментарів з приводу кандидатки не надала.

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