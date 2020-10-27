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"Теляча мова": в маршрутці Слов'янська розгорівся мовний скандал

Слов'янськ, Вівторок 27 жовтня 2020 13:22
"Теляча мова": в маршрутці Слов'янська розгорівся мовний скандал
В маршрутці Слов'янська розгорівся мовний скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Слов'янську в маршрутці виник скандал

В маршрутці Слов'янська розгорівся скандал. В салоні транспорту перебував чоловік, який спеціально не надів правильно маску. Йому зробили на це зауваження. На що пасажир відповів агресією і матюками. Він погрожував викинути жінку з маршрутки, а українську мову назвав "телячою мовою".

Як повідомляється в Telegram-каналі donetchanyn, чоловіка з неадекватною поведінкою підтримали інші пасажири. Вони також почали говорити, що через таких українських активістів все погано у них в місті.

Жінка знімала все на камеру телефону, а агресору-пасажиру це дуже не сподобалося.

"Хто ти така, щоб знімати? Іди звідси!" - кричав він жінці.

Після того, як жінка вийшла місцевий житель продовжив її ображати і обурюватися.

В маршрутці Слов'янська розгорівся скандал

Як ми писали раніше, в гімназії Одеси вчителька малювання зацькувала дитину через те, що вона говорить українською мовою. Педагог дозволила собі при всіх насварити дівчинку за те, що та відповідала їй українською мовою.

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