"Теляча мова": в маршрутці Слов'янська розгорівся мовний скандал

В маршрутці Слов'янська розгорівся мовний скандал (колаж РБК-Україна)

У Слов'янську в маршрутці виник скандал

В маршрутці Слов'янська розгорівся скандал. В салоні транспорту перебував чоловік, який спеціально не надів правильно маску. Йому зробили на це зауваження. На що пасажир відповів агресією і матюками. Він погрожував викинути жінку з маршрутки, а українську мову назвав "телячою мовою".

Як повідомляється в Telegram-каналі donetchanyn, чоловіка з неадекватною поведінкою підтримали інші пасажири. Вони також почали говорити, що через таких українських активістів все погано у них в місті.

Жінка знімала все на камеру телефону, а агресору-пасажиру це дуже не сподобалося.

"Хто ти така, щоб знімати? Іди звідси!" - кричав він жінці.

Після того, як жінка вийшла місцевий житель продовжив її ображати і обурюватися.

В маршрутці Слов'янська розгорівся скандал

Як ми писали раніше, в гімназії Одеси вчителька малювання зацькувала дитину через те, що вона говорить українською мовою. Педагог дозволила собі при всіх насварити дівчинку за те, що та відповідала їй українською мовою.