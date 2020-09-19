Скандал зі штрафами за вогонь у відповідь: морпіхи зробили різку заяву

Міноборони України вирішило позбавляти премій і штрафувати військових за вогонь у відповідь на Донбасі в зоні ООС, і це викликало бурхливу реакцію в суспільстві. Морські піхотинці відреагували на резонансну ініціативу і виступили із заявою.

Військові 35-ї окремої бригади морської піхоти їм. контр-адмірала Михайла Остроградського не побачили в наказі нічого поганого та різко розкритикували "панікерство". Про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці бригади морпіхів.

"Жодної заборони на право та обов’язок захищати Батьківщину у розробленому порядку, який регламентує виплати винагороди, - немає. Її не може бути за визначенням", - наголошується у публікації.

Також військові зазначили, що дії військових у бойовій ситуації регламентовані статутом, законами України та відповідними наказами командира.

"Але бойова обстановка може вимагати й особистого рішення від кожного воїна. Це логічно і передбачено усіма керівними документами. Порядок виплати винагороди прописується настільки детально, щоб мінімізувати можливості для зловживань", - заявили в бригаді.

Як розповіли в прес-службі 35-й ОБМП, сьогодні ситуація на фронті "є не такою, як кілька місяців тому", і триває стан "майже повній тиші".

"Але ворог регулярно нас провокує. Це у більшості випадків неприцільна стрілянина, розрахована виключно на нервозність. Щоб саме на Україну покласти відповідальність за порушення домовленостей", - наголошується в повідомленні.

У бригаді морської кажуть, що питання мотивації військовослужбовців на передовій зараз актуальне, а "виплата винагороди - крок правильний".

Окремо в прес-службі висловилися щодо резонансу, що викликало оприлюднення в пресі наказу, підписаного главою Міноборони Андрієм Тараном.

"Будь-які панічні тлумачення злитих в інтернет документів треба розцінювати лише як провокації. Такого ж цинізму провокації, як бачимо і тут, на передовій. Тому не можна виключати й того, що це складова інформаційної війни нашого ворога", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони відреагували на скандал із наказом про штрафи за вогонь у відповідь і закликали не робити передчасні висновки та оцінки.

Нагадаємо, що Україна втратила нові території на Донбасі - село Заїченко пішло окупантам.