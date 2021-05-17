Скандал у школі під Львовом: педагог змушувала дитину їсти папір і погрожувала відрізати палець

Вчителька запропонувала дитині писати кров'ю

Педагог у селі Солонка Львівської області змушувала 12-річного Владислава з'їсти паперовий літачок, а потім погрожувала ножем відрізати йому палець. Конфлікт розгорівся через те, що у семикласника не було з собою ручки, щоб писати. Вчителька порадила йому писати власною кров'ю.

Свідками цього інциденту стали майже два десятки однокласників Владислава. Діти були налякані та розповіли про все батькам. У школі розгорівся скандал.

У своє виправдання вчителька сказала, що це був такий жарт, який діти не зрозуміли. Однак батьки написали заяву в поліцію.

"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що це я його кинув і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, палець поріже", - розповів Владислав.

Після цього, за розповідями школярів, педагог пішла в підсобку і повернулася звідти з ножем. Вона замахнулася на хлопчика, але нічого не зробила. Також, за словами дітей, вона іноді їх обзивала скотинами та проклинала.

Про інцидент батьки дізналися зі шкільного чату

Фото і відео діти не наважилися робити - хтось був у шоковому стані, хтось побоявся, що педагог забере телефони. Про цю історію написали в батьківському чаті, звідти дізналися про подію і батьки Владислава.

"Коли він почав розповідати, то повні очей сльози, дитину трясло дуже сильно, він був у стресі. Це не мудро і взагалі, це не педагогічно. Я думаю, це був той момент, коли вчителька не контролювала свої емоції", - розповіла мама хлопчика.

У школі намагалися приховати скандал

Інцидент у школі з вчителькою інформатики спробували приховати. Класна керівниця кілька днів не відповідала на телефонні дзвінки. Керівництво школи теж не реагувало. Після приїзду журналістів, в дирекції заявили, що вчитель інформатики – хороший педагог з 40-річним стажем. цій школі вона працює всього пів року, раніше викладала в політехнічному коледжі.

"Попри на те, що вона досвідчений вчитель, вона має звання педагогічні, я її не захищаю, але треба розібратися так, щоб прийняти правильне рішення. Правильне рішення - друга догана і звільнення. Здали нерви, напевно", - вважає директор школи Володимир Кот.

У поліції загрожують штрафом

Батьки постраждалого хлопчика написали заяву в поліцію, і співробітники правоохоронних органів вже поговорили з вчителями та батьками. Також вони планують поговорити з дітьми. Якщо вина педагога буде доведена, то її притягнуть до адміністративної відповідальності – за булінг покладено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень або громадські роботи.

Вчителька вже принесла свої вибачення

Вчителька інформатики Надія Богданівна каже, що це був невдалий жарт. Вона вибачилася перед батьками Владислава і визнала, що вчинила неправильно. Хоча зазначила, що діти зараз абсолютно некеровані.

"Я хочу вибачитися, шкодую насправді за той інцидент. Нехай мені Бог простить, але це була спланована провокація, клас трішечки такий проблемний", - заявила педагог.

Від спілкування з журналістами вона відмовилася, і шкільна медсестра сказала, що від переживань у вчительки підстрибнув тиск. Її відсторонили від роботи й на найближчій педраді її планують звільнити.

А з сьомим класом працюватиме ще й шкільний психолог.

Вчителька погрожувала відрізати палець семикласнику