Скандал в школе под Львовом: педагог заставляла ребенка есть бумагу и угрожала отрезать палец

Учительница предложила ребенку писать кровью

Педагог в селе Солонка Львовской области заставляла 12-летнего Владислава съесть бумажный самолетик, а затем угрожала ножом отрезать ему палец. Конфликт разгорелся из-за того, что у семиклассника не было с собой ручки, чтобы писать. Учительница посоветовала ему писать собственной кровью.

Свидетелями этого инцидента стали почти два десятка одноклассников Владислава. Дети были напуганы и рассказали обо всем родителям. В школе разгорелся скандал.

В свое оправдание учительница сказала, что это была такая шутка, которую дети не поняли. Однако родители написали заявление в полицию.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, палец порежет", - рассказал Владислав.

После этого, по рассказам школьников, педагог ушла в подсобку и вернулась оттуда с ножом. Она замахнулась на мальчика, но ничего не сделала. Также, по словам детей, она иногда их обзывала скотинами и проклинала.

Об инциденте родители узнали из школьного чата

Фото и видео дети не решились делать – кто-то был в шоковом состоянии, кто-то побоялся, что педагог заберет телефоны. Об этой истории написали в родительском чате, оттуда узнали о происшествии и родители Владислава.

"Когда он начал рассказывать, то полные глаз слезы, ребенка трясло очень сильно, он был в стрессе. Это не мудро и вообще, это не педагогически. Я думаю, это был тот момент, когда учительница не контролировала свои эмоции", - рассказала мама мальчика.

В школе пытались скрыть скандал

Инцидент в школе с учительницей информатики попытались скрыть. Классная руководительница несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Руководство школы тоже не реагировало. После приезда журналистов, в дирекции заявили, что учитель информатики – хороший педагог с 40-летним стажем. этой школе она работает всего полгода, ранее преподавала в политехническом колледже.

"Несмотря на то, что она опытный учитель, она имеет звание педагогические, я ее не защищаю, но надо разобраться так, чтобы принять правильное решение. Правильное решение — второй выговор и увольнение. Сдали нервы, наверное", - считает директор школы Владимир Кот.

В полиции грозят штрафом

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию, и сотрудники правоохранительных органов уже побеседовали с учителями и родителями. Также они планируют поговорить с детьми. Если вина педагога будет доказана, то ее привлекут к административной ответственности – за буллинг положен штраф в размере от 850 до 1700 гривен или общественные работы.

Учительница уже принесла свои извинения

Учительница информатики Надежда Богдановна говорит, что это была неудачная шутка. Она извинилась перед родителями Владислава и признала, что поступила неправильно. Хотя отметила, что дети сейчас совершенно неуправляемые.

"Я хочу извиниться, жалею на самом деле за тот инцидент. Пусть мне Бог простит, но это была спланированная провокация, класс немножечко такой проблемный", - заявила педагог.

От общения с журналистами она отказалась, и школьная медсестра сказала, что от переживаний у учительницы подпрыгнуло давление. Ее отстранили от работы и на ближайшем педсовете ее планируют уволить.

А с седьмым классом будет работать еще и школьный психолог.

Учительница угрожала отрезать палец семикласснику