Скандал через роман дітей-блогерів: мама 8-річної Мілани зробила заяву

Мама восьмирічної дівчинки Мілани Маханець, яка почала зустрічатися з 13-річним блогером Пашею Пай, прокоментувала гучний скандал через гру дітей "у кохання", з публікаціями відвертих фото і відео в соцмережах. Дарина розповіла, що вже дала свідчення поліції в Ірпені.

Про це передає " Сьогодні ".

За словами Дарини Маханець, діти разом не живуть, хоча раніше дівчинка розповідала у своєму акаунті в Instagram, що поїхала ночувати до свого обранця. Тоді чимало користувачів інтернету стали активно обговорювати заяву дитини і вирішили, що Мілана нібито живе разом з 13-річним хлопчиком окремо від батьків.

"Це дуже викривлена інформація. Дитина у своєму stories зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом з Міланою приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом з нею поїхали", - пояснила жінка.

Мама 8-річної Мілани розповіла про дочку

Також вона зазначила, що захищає свою дочку, в якої півмільйона підписників, від потоку скандалу і різних негативних коментарів у мережі.

"Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я б порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають", - розповіла Дарина.

Жінка заявила, що готує доньку до кар'єру моделі, а зараз дівчинка "активно займається блогерством".

"Що стосується Мілани, то ми сподіваємося на її розвиток саме в модельній сфері... Вона - блогерка-мільйонник, займається моделінгом. До її життя є великий інтерес", - каже Дарина.

Яка позиція у мами Мілани Маханець

Вона також звернулася до "хейтерів" у мережі з попередженням про намір звернутися до кіберполіції для того, щоб "були вжиті заходи щодо тих, хто публікував негативну та непідтверджену інформацію".

"Мені є що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати й надалі. Доведемо, що нічого незаконного не здійснено", - наголошує мама Мілани.

Дарина буде домагатися того, щоб справу було закрито на досудовому етапі.

Поліція відкрила справу через публічний "роман" дітей

Сьогодні поліція Київської області допитала батьків і дівчинки Мілани, і її друга Паші, передає УНН.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 301 КК України "Ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів". Такі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як розповіли в поліції, мати дівчинки заперечує сексуальні стосунки між дітьми.

Також правоохоронці поінформували, що за словами матері діти познайомилися на зустрічі з підписниками дівчинки і таким чином вирішили просувати свої соціальні мережі. Діти дружать, а фото - постановочні.