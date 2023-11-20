Скандал с OpenAI. Почему уволили Альтмана, кто такой Шир и как этот переполох повлияет на развитие ИИ

Увольнение Сэма Альтмана из OpenAI уже сравнивают с увольнением Стива Джобса из Apple.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает все, что известно о скандале в OpenAI, а также кто такой Эммет Шир.
При подготовке материала были использованы источники: OpenAI, Bloomberg, аккаунты Сэма Альтмана, Грега Брокмана и Сатья Наделла в Х (Twitter).
17 ноября в блоге американской лаборатории ШИ OpenAI (компания, разработавшая всемирно известный ChatGPT) появилось сообщение о том, что Сэмюэла Альтмана увольняют с должности генерального директора компании. Кроме того, его лишили кресла в совете директоров OpenAI.
Его обязанности должна была временно выполнять главный технический директор компании Мира Мурати.
Отмечается, что "уход господина Альтмана произошел после процесса обсуждения правлением, которое пришло к выводу, что он не всегда был откровенным в общении с советом, что препятствует его способности выполнять свои обязанности".
Уточняется, что "правление больше не уверено в его способности продолжать управлять OpenAI", а новое руководство необходимо для того, чтобы "двигаться вперед".
В своем профиле в социальной сети Х (бывший Twitter) Альтман подчеркнул, что "любил время, проведенное в OpenAI".
"Это изменило меня лично и, надеюсь, хоть немного изменило мир. Больше всего мне нравилось работать с удивительно талантливыми людьми. Позже расскажу больше о том, что будет дальше", - написал он.
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Спустя некоторое время Сэм признался, что опыт последних дней - довольно странный со всякой точки зрения.
"Это было будто при жизни читать собственный панегирик... Поток любви - потрясающий. Один из выводов - пойдите к своим друзьям и расскажите, какие они по вашему мнению классные", - рассказал он.
В заключение предприниматель напомнил, что если он "выходит из игры", правлению OpenAI следовало бы "преследовать" его "из-за полной стоимости акций".
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По словам президента и соучредителя OpenAI Грега Брокмана, еще вечером 16 ноября Альтману написал главный научный специалист компании Илья Суцкевер и попросил созвониться на следующий день в обед.
В назначенное время Сэм присоединился к звонку в Google Meet, где уже присутствовали все члены совета директоров компании.
В рамках разговора Суцкевер сообщил Альтману, что его увольняют с должности гендиректора и что вскоре появятся новости об этом. Менее чем через полчаса OpenAI опубликовал официальное заявление об увольнении гендиректора в своем блоге.
Сам же Брокман в рамках такого "перехода" должен был покинуть пост председателя правления и остаться на своей должности в компании, "подчиняясь генеральному директору".
Несмотря на такое предложение правления, Грег подал в отставку.
"Мы с Сэмом шокированы и расстроены тем, что сегодня сделало правление... Мы тоже до сих пор пытаемся понять, что именно произошло", - подчеркнул он в своем сообщении в соцсети Х.
В понедельник, 20 ноября, главный исполнительный директор американской компании-гиганта Microsoft Corporation Сатья Наделла сообщил, что его команда "по прежнему предана партнерству с OpenAI".
В то же время он поделился радостной новостью: "Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу ИИ".
"Мы с нетерпением ждем быстрого движения, чтобы обеспечить их ресурсами, необходимыми для их успеха", - подытожил Сатья.
Согласно информации, опубликованной в ряде СМИ, временным генеральным директором OpenAI назначили соучредителя Twitch Эммета Шира.
О назначении Шира коллективу OpenAI сообщил Суцкевер (который был ключевым инициатором увольнения Альтмана).
Шир известен обществу как бывший генеральный директор платформы для онлайн видеотрансляций Twitch (оттуда он ушел в марте текущего года).
Вероятно, совет директоров OpenAI считает, что он сумеет продолжить и развить свой успех уже в их компании.
Известно также, что Шир имеет связи с порой противоречивым движением эффективного альтруизма, видящего серьезные риски от продвинутого ИИ. Он даже высказывал предостережение, что стоит несколько "приостановить" развитие и исследование ИИ.
Отметим, что Мурати, которая была гендиректором компании в течение двух дней после увольнения Сэма, планировала вернуть его и вместе с Грегом. Однако теперь Суцкевер подчеркнул, что Альтман не вернется.
Напомним, ранее мы рассказывали, что платная версия ChatGPT недоступна для новых пользователей.
Сообщалось также, что Microsoft выпустила приложение на базе ИИ, которое упростит жизнь активным пользователям Word и Excel.