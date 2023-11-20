Скандал с OpenAI. Почему уволили Альтмана, кто такой Шир и как этот переполох повлияет на развитие ИИ

Официальная позиция OpenAI

17 ноября в блоге американской лаборатории ШИ OpenAI (компания, разработавшая всемирно известный ChatGPT) появилось сообщение о том, что Сэмюэла Альтмана увольняют с должности генерального директора компании. Кроме того, его лишили кресла в совете директоров OpenAI.

Его обязанности должна была временно выполнять главный технический директор компании Мира Мурати.

Отмечается, что "уход господина Альтмана произошел после процесса обсуждения правлением, которое пришло к выводу, что он не всегда был откровенным в общении с советом, что препятствует его способности выполнять свои обязанности".

Уточняется, что "правление больше не уверено в его способности продолжать управлять OpenAI", а новое руководство необходимо для того, чтобы "двигаться вперед".

Реакция Альтмана

В своем профиле в социальной сети Х (бывший Twitter) Альтман подчеркнул, что "любил время, проведенное в OpenAI".

"Это изменило меня лично и, надеюсь, хоть немного изменило мир. Больше всего мне нравилось работать с удивительно талантливыми людьми. Позже расскажу больше о том, что будет дальше", - написал он.

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Спустя некоторое время Сэм признался, что опыт последних дней - довольно странный со всякой точки зрения.

"Это было будто при жизни читать собственный панегирик... Поток любви - потрясающий. Один из выводов - пойдите к своим друзьям и расскажите, какие они по вашему мнению классные", - рассказал он.

В заключение предприниматель напомнил, что если он "выходит из игры", правлению OpenAI следовало бы "преследовать" его "из-за полной стоимости акций".

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Как все происходило

По словам президента и соучредителя OpenAI Грега Брокмана, еще вечером 16 ноября Альтману написал главный научный специалист компании Илья Суцкевер и попросил созвониться на следующий день в обед.

В назначенное время Сэм присоединился к звонку в Google Meet, где уже присутствовали все члены совета директоров компании.

В рамках разговора Суцкевер сообщил Альтману, что его увольняют с должности гендиректора и что вскоре появятся новости об этом. Менее чем через полчаса OpenAI опубликовал официальное заявление об увольнении гендиректора в своем блоге.

Сам же Брокман в рамках такого "перехода" должен был покинуть пост председателя правления и остаться на своей должности в компании, "подчиняясь генеральному директору".

Несмотря на такое предложение правления, Грег подал в отставку.

"Мы с Сэмом шокированы и расстроены тем, что сегодня сделало правление... Мы тоже до сих пор пытаемся понять, что именно произошло", - подчеркнул он в своем сообщении в соцсети Х.

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Новая "миссия" Альтмана и Брокмана

В понедельник, 20 ноября, главный исполнительный директор американской компании-гиганта Microsoft Corporation Сатья Наделла сообщил, что его команда "по прежнему предана партнерству с OpenAI".

В то же время он поделился радостной новостью: "Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу ИИ".

"Мы с нетерпением ждем быстрого движения, чтобы обеспечить их ресурсами, необходимыми для их успеха", - подытожил Сатья.

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Кто будет управлять OpenAI

Согласно информации, опубликованной в ряде СМИ, временным генеральным директором OpenAI назначили соучредителя Twitch Эммета Шира.

О назначении Шира коллективу OpenAI сообщил Суцкевер (который был ключевым инициатором увольнения Альтмана).

Шир известен обществу как бывший генеральный директор платформы для онлайн видеотрансляций Twitch (оттуда он ушел в марте текущего года).

Вероятно, совет директоров OpenAI считает, что он сумеет продолжить и развить свой успех уже в их компании.

Известно также, что Шир имеет связи с порой противоречивым движением эффективного альтруизма, видящего серьезные риски от продвинутого ИИ. Он даже высказывал предостережение, что стоит несколько "приостановить" развитие и исследование ИИ.

Отметим, что Мурати, которая была гендиректором компании в течение двух дней после увольнения Сэма, планировала вернуть его и вместе с Грегом. Однако теперь Суцкевер подчеркнул, что Альтман не вернется.