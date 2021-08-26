Скандал в Одеській області: на ювілей міста привезли російського співака (фото)

"До 200-річчя Болграда команда опозиції Миколи Скорика організувала для городян ряд святкових заходів. Кульмінацією вечора став концерт Олександра Малініна. Виступити для болградців співака запросив Микола Скорик, який пов'язаний з артистом давньою дружбою", - йдеться в повідомленні політика.

Жителі Болграда концерту зраділи, оскільки не часто в місто приїжджають естрадні зірки. А ось користувачі в соціальних мережах від цього концерту не прийшли в захват, через те, що Олександр Малінін – російський співак.

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Олександр Малінін на святкуванні 200-річчя міста Болград

За останні роки Малінін не був помічений в скандалах і окуповані території Криму і Донбасу він не відвідував. Заборони на відвідування України у Малініна немає, тому, що він не підписував ніяких колективних листів, про Україну в негативному ключі не висловлювався і закони не порушував.

У 2004 році музикант навіть отримав від президента Кучми звання "Народний артист України".

Однак у скандали неодноразово потрапляв син співака - Микита Малінін, який активно гастролював в окупованому Криму і був внесений в базу даних сайту "Миротворець".