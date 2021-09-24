Скандал в НМУ ім. Богомольця: невакцинованих студентів відрахують

Студенти кажуть, що їх не допускатимуть до практичних занять тих, у кого відсутні COVID-сертифікати. Останній термін - 27 вересня.

Молодим людям сказали, що якщо буде 25% пропусків лекцій - їх будуть просто відраховувати. Можна заплатити й повторно пройти курс, але для цього вимагають все ті ж сертифікати про вакцинацію.

Вуз отримав наказ

У наказі йдеться про те, що в гуртожитки й на заняття не повинні допускати студентів без вакцинації або ПЛР-тесту. Але цікаво, що на ньому немає, ні печатки, ні підпису ректора.

Наказ вузу

Що розповіли студенти

Студентки медичного вузу розповіли нам, що 23 вересня отримали наказ, в якому йдеться про недопущення без вакцинації або ПЛР-тесту.

"У нас твориться дурдом. Нам вчора надіслали наказ. Але він без підпису і печатки. По суті це тільки папірець. Нас всіх залякали й сказали, що до понеділка у нас повинні бути паспорти вакцинації, або робіть кожні три дні ПЛР-тест. Або ви не ходите на пари. А якщо ви не ходите на пари - вас відраховують через три тижні. Теж саме зі студентами, які живуть у гуртожитку", - розповіла студентка.

Дівчина зазначила, що мова йде не про одну дозу вакцини, а про повну вакцинацію, тобто дві дози. Як це зробити до понеділка, вона поняття не має.

"Сказали, що студентів будуть відраховувати, а з гуртожитку виселяти. Але робити ПЛР-тест кожні три дні - це ж нереальні гроші. Плюс у когось ж можуть бути протипоказання. Це все незаконно і ми вчора підняли бунт", - продовжила студентка.

Вона також повідомила, що сьогодні в університеті буде нарада з юристами, через те, що все, що відбувається - незаконно. У МОЗ кажуть, що насильно не можуть змушувати, а можуть тільки рекомендувати, зазначила дівчина.