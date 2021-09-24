Скандал в НМУ им. Богомольца: невакцинированых студентов будут исключать

Студенты говорят, что их не будут допускать к практическим занятиям тех, у кого отсутствуют COVID-сертификаты. Последний срок - 27 сентября.

Молодым людям сказали, что если будет 25% пропусков лекций - их будут просто отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации.

Вуз получил приказ

В приказе говорится о том, что в общежития и на занятия не должны допускать студентов без вакцинации или ПЦР-теста. Но интересно, что на нем нет, ни печати, ни подписи ректора.

Приказ вузу

Что рассказали студенты

Студентки медицинского вуза рассказали нам, что 23 сентября получили приказ, в котором говорится о недопущении без вакцинации или ПЦР-теста.

"У нас творится дурдом. Нам вчера прислали приказ. Но он без подписи и печати. По сути это только бумажка. Нас всех запугали и сказали, что до понедельника у нас должны быть паспорта вакцинации, либо делайте каждые три дня ПЦР-тест. Или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары - вас отчисляют через три недели. Тоже самое со студентами, которые живут в общежитии", - рассказала студентка.

Девушка отметила, что речь идет не об одной дозе вакцины, а о полной вакцинации, то есть двух дозах. Как это сделать до понедельника, она понятия не имеет.

"Сказали, что студентов будут отчислять, а из общежития выселять. Но делать ПЦР-тест каждые три дня - это же нереальные деньги. Плюс у кого-то же могут быть противопоказания. Это все незаконно и мы вчера подянли бунт", - продолжила студентка.

Она также сообщила, что сегодня в университете будет совещание с юристами, так как все, что происходит - незаконно. В Минздраве говорят, что насильно не могут заставлять, а могут только рекомендовать, отметила девушка.