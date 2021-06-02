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Скандал з Netflix через "бандерівців" вичерпано: як тепер переклали слово

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Середа 02 червня 2021 11:02
Скандал з Netflix через "бандерівців" вичерпано: як тепер переклали слово Фото: Netflix виправив помилку в перекладі слова "бандерівець" після скандалу (фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

На Netflix виправили некоректний переклад слова "бандерівець" у російському фільмі "Брат 2", де раніше в субтитрах англійською мовою вказувалося "Ukrainian Nazi collaborator" ("український нацистський колабораціоніст"), що викликало обурення в Україні.

Про це 2 червня передала народний депутат Олександра Устінова ("Голос") у своєму Facebook.

Напередодні на ситуацію звернув увагу нардеп Дмитро Гурін ("Слуга народу") і пообіцяв групові звернення українських депутатів до іноземної компанії, щоб помилка була виправлена. Втім, як виявилося, проблему вдалося розв'язати і без цього.

За словами Устінової, вона зв'язалася з українською діаспорою в так званій Кремнієвій долині (технологічний центр в США, де розташовані штаб-квартири багатьох найбільших технологічних компаній).

"Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений, дякуючи нашому крутому Арсену Костенку (працює в Netflix, - Ред.). Тепер там не "nazi", а "banderite". Українці разом це сила", - йдеться в публікації.

Скандал з Netflix через &quot;бандерівців&quot; вичерпано: як тепер переклали слово

Netflix виправив некоректний переклад слова "бандерівець" в російському фільмі "Брат 2" (фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

У мережі така новина викликала масу схвальних коментарів. Деякі користувачі мережі також висловлюють думку, що в ідеалі було б взагалі видалити фільм, оскільки в дилогії режисера Олексія Балабанова "Брат" присутній цілий ряд дискримінаційних за національними ознаками висловлювань.

  • Побороли!
  • Молодці, що дотиснули. Але фільм від цього не став кращим
  • Відмінна новина, якби ще домогтися видалення цього фільму зовсім, як такого, який полірує ненависть за етнічною ознакою
  • Спасибі!
  • О, це ж інша справа. Ще б більше дубляжу українською, було б взагалі супер.

Нагадаємо, нещодавно Netflix випустив 8-серійний документальний серіал про роботу шпигунів і розвідки, де розповіли про вбивство Бандери та отруєння Ющенка.

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