Скандал з Netflix через "бандерівців" вичерпано: як тепер переклали слово

На Netflix виправили некоректний переклад слова "бандерівець" у російському фільмі "Брат 2", де раніше в субтитрах англійською мовою вказувалося "Ukrainian Nazi collaborator" ("український нацистський колабораціоніст"), що викликало обурення в Україні.

Про це 2 червня передала народний депутат Олександра Устінова ("Голос") у своєму Facebook .

Напередодні на ситуацію звернув увагу нардеп Дмитро Гурін ("Слуга народу") і пообіцяв групові звернення українських депутатів до іноземної компанії, щоб помилка була виправлена. Втім, як виявилося, проблему вдалося розв'язати і без цього.

За словами Устінової, вона зв'язалася з українською діаспорою в так званій Кремнієвій долині (технологічний центр в США, де розташовані штаб-квартири багатьох найбільших технологічних компаній).

"Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений, дякуючи нашому крутому Арсену Костенку (працює в Netflix, - Ред.). Тепер там не "nazi", а "banderite". Українці разом це сила", - йдеться в публікації.

Netflix виправив некоректний переклад слова "бандерівець" в російському фільмі "Брат 2" (фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

У мережі така новина викликала масу схвальних коментарів. Деякі користувачі мережі також висловлюють думку, що в ідеалі було б взагалі видалити фільм, оскільки в дилогії режисера Олексія Балабанова "Брат" присутній цілий ряд дискримінаційних за національними ознаками висловлювань.