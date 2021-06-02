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Скандал с Netflix из-за "бандеровцев" исчерпан: как теперь перевели слово

Новина українською →
Среда 02 июня 2021 11:02
Скандал с Netflix из-за "бандеровцев" исчерпан: как теперь перевели слово Фото: Netflix исправил ошибку в переводе слова "бандеровец" после скандала (фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

На Netflix исправили некорректный перевод слова "бандеровец" в российском фильме "Брат 2", где ранее в субтитрах на английском языке указывалось "Ukrainian Nazi collaborator" ("украинский нацистский коллаборационист"), что вызвало возмущение в Украине.

Об этом 2 июня передала народный депутат Александра Устинова ("Голос") в своем Facebook.

Накануне на ситуацию обратил внимание нардеп Дмитрий Гурин ("Слуга народа") и пообещал групповые обращения украинских депутатов к иностранной компании, чтобы ошибка была исправлена. Впрочем, как оказалось, проблему удалось решить и без этого.

По словам Устиновой, она связалась с украинской диаспорой в так называемой Кремниевой долине (технологический центр в США, где расположены штаб-квартиры многих крупнейших технологических компаний).

"Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутому Арсену Костенко (работает в Netflix, - Ред.). Теперь там не "nazi", а "banderite". Украинцы вместе это сила", - говорится в публикации.

Скандал с Netflix из-за &quot;бандеровцев&quot; исчерпан: как теперь перевели слово

Netflix исправил некорректный перевод слова "бандеровец" в российском фильме "Брат 2" (фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

В сети такая новость вызвала массу одобрительных комментариев. Некоторые пользователи сети также высказывают мнение, что в идеале было бы вообще удалить фильм, так как в дилогии режиссера Алексея Балабанова "Брат" присутствует целый ряд дискриминационных по национальным признакам высказываний.

  • Побороли!
  • Молодцы, что дожали. Но фильм от этого не стал лучшим
  • Отличная новость, если бы еще добиться удаления этого фильма совсем, как такового, который полирует ненависть по этническому признаку
  • Спасибо!
  • О, это же другое дело. Еще бы больше дубляжа на украинском, было бы вообще супер.

Напомним, недавно Netflix выпустил 8-серийный документальный сериал о работе шпионов и разведки, где рассказали об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.

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