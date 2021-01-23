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Netflix розповіли про вбивство Бандери і отруєння Ющенка: трейлер нового серіалу

Субота 23 січня 2021 19:48
Netflix розповіли про вбивство Бандери і отруєння Ющенка: трейлер нового серіалу
Netflix розповіли про вбивство Бандери і отруєння Ющенка в новому серіалі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Netflix випустив 8-серійний документальний серіал про роботу шпигунів і розвідки. У серіалі "Шпигунське ремесло/Spycraft" розповідають про техніку і методи спецслужб на прикладі реальних історій. Так, головними героями однієї з серій стали лідери ОУН Степан Бандера і Лев Ребета, а також колишній український президент Віктор Ющенко.

Серіал можна переглянути на стрімінговій платформі Netflix. Трейлер серіалу опублікували на відеохостингу YouTube.

Про українських персоналій, які стали жертвами шкідливого шпигунства, розповідається в другій серії під назвою "Смертельні отрути". Так, головною темою стає отруєння. В ній розповідається про вбивство лідерів ОУН Степана Бандери та Лева Ребета, а також згадується історія отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка.

У цій серії детально розповідають, як агент КДБ Богдан Сташинський отруїв ціанідом публіциста Ребета, а потім лідера Організації українських націоналістів Бандеру.

Поки серіал озвучили тільки англійською, турецькою та польською. Але вже доступні субтитри російською мовою.

До цього ми писали, що 24 січня на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 4-серійного фільму "Згадати себе". Нова картина – про пошук себе та істини. Головна героїня, яка пережила загибель чоловіка, повертається до нормального життя. Проте доля приготувала їй нові випробування.

Раніше ми писали, що культовий серіал "Секс і місто" отримав продовження.

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