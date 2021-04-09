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Скандал з моделями в Дубаї: покинути країну зможуть не всі учасниці

Автор: Анна Шиканова

Модель з України, які оскандалилися після оголеної фотосесії в одному з готелів в арабському Дубаї, будуть депортовані з країни. Проте покинути країну все відразу вони не зможуть.

Що відомо про українських моделей, і хто змушений буде залишитися в Еміратах, розповіли в матеріалі "Сьогодні".

Після скандалу з фотосесією в Дубаї обличчя 12 українських моделей швидко встановили в соціальних мережах. Одну з них упізнали по татуюванню на нозі. Це 27-річна Яна Грабощук. Дівчина за освітою юрист, але за фахом не працювала, а займалася модною роботою хостес – зустрічала гостей в одному з модних київських ресторанів.

Рік тому Грабощук спробувала себе в ролі моделі і її акаунти в соцмережах наповнилися пікантними знімками. На фото були елітні басейни, готелі, спортивні автомобілі та запальні вечірки. Завдяки її фотографіям в Дубаї, були ідентифіковані майже всі учасники фотосесії в стилі "ню".

Для чого була організована фотосесія

Є версія, що дівчата знімалися в рекламі для сайту для дорослих. Організатором нібито став Віталій Гречин. Він громадянин США, служив в американській армії, але в останні роки жив у Києві. Півтора місяця тому Гречин з розмахом відсвяткував свій день народження в Буковелі. На всіх фото Гречин фігурує з напівоголеними дівчатами.

Ще одним фігурантом фотосесії вважають власника модельного бізнесу Стефан Клавэля, але він заперечує свою причетність.

"Я знаю не всіх дівчат. Але кілька з них – мої подруги. Ми разом подорожували, займалися спортом, святкували мій день народження. Вони не з екскорт-сервісу! Ті, кого знаю, – взагалі зазвичай не фотографуються оголеними! Вони питали, чи не хочу з ними в Дубай. Але у мене були справи в Києві", - заявив бізнесмен.

Що буде з учасниками скандальної фотосесії

Віталій Гречин, нібито, знаходиться в арабській в'язниці і йому загрожує до півтора року ув'язнення. Дівчатам-моделям за законом шаріату загрожувала до пів року в'язниці, але українки відбулися легким переляком – їх просто депортують. Однак полетіти найближчими днями з ОАЕ зможуть не всі – одна з дівчат заразилася коронавірусом і покине країну тільки після одужання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що модель відповіла хейтерам на звинувачення в оголеній фотосесії в Дубаї.

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Новини України скандалДубай
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