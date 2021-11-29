Скандал зі львівським блогером набирає обертів: бренди розривають контракти

Бренд Andreas Moskin відмовився працювати з учасниками вечірки

Блогер Олександр Заліско вже відреагував на скандал з приводу своєї вечірки в соцмережах. Хлопець заявив, що не винен у тому, що його день народження збігся з Днем пам'яті жертв Голодомору.

Першими на його висловлювання відреагували у відомому українському бренді чоловічих костюмів Andreas Moskin.

Там повідомили, що негайно припиняють спільну роботу з тими, хто був на скандальній вечірці.

"Загалом вважаємо, що тут справа не в тому, чи можна святкувати в цей день, чи не можна. Оскільки багато людей писали, що в цей день проводили телешоу, і вручали премії національного зразка. Але річ у тому, що ми транслюємо. Якщо ми - лідери думки, то ми повинні показувати певні цінності та дотримуватися їх. Особливо в той час, коли багато важливих речей знецінилися", - розповіли в коментарі для "Львівських новин"засновники бренду Андрій Моськін і Андреас Білоус.

Також вони зазначили, що негайно припиняють будь-яку співпрацю з усіма діячами, які були присутні на цій вечірці.

Скріншоти

Хто був на скандальній вечірці

А на самій вечірці дійсно були не тільки блогери. Там була потужна дискотека, застілля, відверті виступи шоу-балету та конкурси. Були у вечірки й ведучі.

Скандальна вечірка у Львові

За інформацією видання "Факти", ведучим цієї вечірки був Володимир Остапчук.

А в залі були помічені: Богдан Шелудяк (Буше), Олександр Волошин, Валерія Юрченко, Таня Самбурська і блогерка Саша Бо (Олександра Пустовіт) з новим бойфрендом.

Фото: instagram.com/o_zalisko

Будинок вчених у Львові закрили

Як виявилося, скандальну вечірку влаштували не де-небудь, а в Будинку вчених. Після скандалу, співробітники почали виправдовуватися, а комісія ТЕБ і НС швидко закрила приміщення за порушення карантинних обмежень.

Заступник директора Будинку вчених Василь Мастікаш розповів, що вони шоковані.

Коли укладали договір про проведення вечірки та підписували договір про оренду, то мова йшла про звичайне святкування дня народження.

Однак замовники пригнали 8 бусів з меблями та реквізитами. У цей момент дирекція Будинку вчених запідозрила недобре, але відмовити в проведенні заходу було вже пізно – договір був підписаний і на них могли подати до суду.

Варто відзначити, що Олександр Заліско повідомив про те, що його вже викликали в поліцію для коментарів з приводу вечірки.