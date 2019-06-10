Скандал із ксенофобськими нападками журналіста на Зеленського та Беленюка отримав продовження

Журналіст "Голос України" Василь Чепурний заявив про готовність вибачиться перед спортсменом Жаном Беленюком за свій расистський пост у мережі. Також і редакція самої парламентської газети виступила із заявою, в якій дала оцінку висловлюванням свого кореспондента, які викликали справжній скандал.

Щодо можливого звільнення Чепурного зазначається, що наразі розглядається "питання доцільності" перебування на займаній посаді.

Фото: Василь Чепурний (facebook.com/vasyl.chepurnyi)

"Газета "Голос України", офіційне видання Верховної Ради України, ніколи не поділяла і не поділятиме позиції щодо упередженого ставлення до осіб, основаного на расовій, національній чи релігійній приналежності", - йдеться в заяві на сайті видання.

Редакція вказала на те, що Чепурний "без зазначення місця роботи, оприлюднив на приватній сторінці у соціальній мережі Facebook бузувірську позицію щодо результатів виборів президента і майбутніх парламентських перегонів, яка не має нічого спільного з редакційною політикою "Голосу України"".

Газета вибачилася за "некоректні висловлювання" Чепурного у всіх, кого вони принизливо заторкнули.

Нагадаємо, що у своєму ксенофобському повідомленні власкор "Голосу України" згадував і Беленюка, якого назвав "негром", і президента Володимира Зеленського, якого назвав "євреєм-клоуном". Пізніше Чепурний видалив пост зі своєї сторінки в Facebook, але той встиг розійтися по просторах інтернету, викликавши масу обурень.

Скрін: facebook.com/zhanbeleniuk

Автор скандального висловлювання теж висловив готовність вибачитися перед Беленюком, але зробив це в дивній формі.

"Якщо це визначення - "негр", ображає особисто Жана Беленюка, я готовий перед ним вибачитися. В цьому не бачу проблеми. Так само, як я не бачу жодної образи, якщо б мене називали українцем. Так що це образа? Або білим", - сказав Чепурний в коментарі "Радіо Свобода".

Він заявив, що його пост до "Голосу України" жодного відношення не має.

"Расизм в тому, що я назвав Жана Беленюка, 10-й номер виборчого списку партії "Слуга народу", негром. Так, а що в цьому образливого? Це слово не є криміналізованим, є в літературі, воно не заборонене. В чому проблема? Що Зеленський - єврей, так це теж всі знають. Те, що я виступаю за те, щоб в Україні була українська влада - якщо це кримінал, тоді так - потрібно відповідати?" - сказав Чепурний.

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