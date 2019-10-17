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Скандал у Києві: приватна клініка торгувала людськими органами

STYLERЖиття    17.10.2019 - 22:09
Скандал у Києві: приватна клініка торгувала людськими органами
У Києві лікарі продавали органи людини (500px.com/Ognian Medarov)

У Києві на Воскресенці виявили приватну лікарню, в якій торгували людськими органами

У Києві поліцейські "накрили" клініку, в якій торгували людськими органами. Приватна лікарня знаходиться на Воскресенці і називається "Медичний центр" Інститут сімейної медицини плюс". Про це повідомляє "Інформатор". В будівлі медустанови правоохоронці виявили ємності з рідким азотом з написами "нирки", "серце". Цікаво, що власник клініки все заперечує.

Як повідомляє поліція, за клінікою давно стежили, а 17 жовтня в ній відбувся обшук, при якому і знайшли ємності з людськими органами. Також був виявлений величезний сейф з грошима. За словами співробітників поліції, він зроблений на замовлення. На місце прибули рятувальники ДСНС, але у них не вийшло розкрити сейф навіть гідравлічними ножицями.

Скандал у Києві: приватна клініка торгувала людськими органамиКлініка на Воскресенці торгувала людськими органами (kiev.informator.ua)

Адвокат директора клініки заперечує всі звинувачення на лікарню і каже, що медзаклад співпрацює з іноземцями і дорожить своєю репутацією. Всі деталі буде встановлювати слідство.

На місці діяли співробітники Головного управління поліції Києва та Департаменту по боротьбі зі злочинами. Громадська організація "Автопатруль Майдан" допомагала співробітникам правоохоронних органів.

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