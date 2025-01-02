Скандал с Катей Chilly: посольство Израиля отреагировало на антисемитские заявления певицы

Реакция посольства Израиля на скандал

Бродский в соцсетях поблагодарил правоохранителей за быструю реакцию на возмутительное заявление 46-летней певицы.

"Посольство Израиля в Киеве выражает обеспокоенность в связи с инцидентами на почве антисемитизма в дни празднования Хануки в Украине, а также в связи с проявлениями антисемитизма в социальных сетях. Благодарим украинские правоохранительные службы за быструю реакцию и просим и в дальнейшем действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон", - заявил господин Михаил.

Пост Михаила Бродского (скриншот)

Катя Chilly, как известно, оскандалилась из-за того, что в соцсетях высказала мнение относительно установления атрибута Рождества евреев - самой крупной в Европе Ханукии в Киеве.

Как считает звезда сцены, в центре Украины не должно быть символов других народов. В своем посте Екатерина заявляла о том, что в центре украинского государства должен быть установлен символ украинского Рождества, а не другой. Она добавила, что "при всей толерантности, уважении и почете, почет впервые должен быть своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняют это государство и народ".

Такое заявление с ее стороны стало причиной возмущения в сети. В комментариях пользователи обвинили исполнительницу в антисемитизме и заявили, что за нашу свободу и независимость борются, в том числе, представители других этносов, и все они заслуживают того, чтобы их уважали и почитали их символы и традиции.

Также певице напомнили в комментариях и о том, что сам Иисус Христос не был украинцем, а был евреем.

Рост Кати Chilly (скриншот)

Несмотря на большое количество гневных комментариев, Chilly впоследствии снова вышла на связь и объяснила свое отношение к Ханукии. Она написала о том, что не следует быть толерантными к "чужакам", ведь, по ее мнению, к украинцам подобное толерантное отношение со стороны других народов отсутствует.

"Всю толерантность, которую вы защищаете, вам дала сияющая звезда украинского Рождества и трезубец. Пришло время защитить их. Иначе вы забудете об этом слове. Я подняла вопрос защиты нашей государственности через символы. Радует то, что теперь многие знают, что рождественскими символами Украины являются дидух и рождественская колядницкая звезда, а трезубец все еще является государственным символом нашей страны", - заявляла артистка.

Также Екатерина писала, что главным "недостатком" украинцев, по ее мнению, является отсутствие сплоченности и любви к родному. Она считает, что гражданам нашей страны следует лучше научиться ценить собственные традиции и подпитывать собственную идентичность.

Пост Кати Chilly (скриншот)

Что известно о Кате Chilly

За 15 лет своей музыкальной карьеры певица выпустила четыре пластинки, которые привлекли значительное внимание как зрителей, так и прессы. Она участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2020", а также входит в состав группы "Катя Chilly Group 432 Гц".

Артистку называют легендой украинской фольк-музыки, и она продолжает заниматься музыкальной деятельностью и в данный момент.

В период полномасштабной российско-украинской войны звезда перевыпустила архивную пластинку "Сон". С песнями из этого альбома знаменитость даже поехала в зарубежный тур, однако он так и не увидел свет, поскольку после концертов исполнительница решила его не выпускать полностью. Впоследствии Chilly назвала пластинку "слишком интровертной".

Катя Chilly (фото: facebook.com/katyachilly)