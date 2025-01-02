Какая украинская певица стала самой популярной на Spotify, Apple Music и YouTube в 2024 году

Украинская исполнительница Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona представляла Украину на прошлогоднем "Евровидении", стала самой популярной украинской артисткой на платформах Spotify, Apple Music и YouTube в 2024 году.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram лейбла NOVA Music и Forbes Ukraine пишет об этом подробнее.

Jerry Heil - самая популярная певица стриминговых сервисов

Исполнительница стала лидером по прослушиваниям на вышеперечисленных платформах за прошлый год. Ее треки собрали почти 500 миллионов стримов.

"Больше всего прослушиваний собрала композиция "Teresa & Maria", - делится директор Jerry Heil и соучредитель NOVA Music Тарас Себестянович. Эту песню признали самой популярной в Украине как на Apple Music, так и на Spotify.

Также немало прослушиваний в прошлом году исполнительнице принесли композиции: "Пошта", "Козацькому роду", "Три полоси", "Подоляночка", "Купала" и "Губи у губах". Больше всего прослушиваний было из Украины, а также из Польши, США, Германии и Великобритании, о чем тоже рассказал директор артистки.

Повысить узнаваемость Яне (настоящее имя звезды) помогли выступления на "Евровидении", фестивалях и событиях с многотысячной аудиторией, а также вступление в Академию Grammy.

Jerry Heil (фото: instagram.com/forbes.ukraine.official)

Что известно о Jerry Heil

Это 29-летняя исполнительница родом из Василькова, Киевская область. Она стала известной как видеоблогер и кавер-исполнительница. Первая популярность пришла к ней после выпуска песни "Охрана, отмєна", которая входит в ее дебютный альбом "Я - Яна". Пластинка вышла в 2019 году.

На международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", которое проходило в Швеции, Jerry и alyona alyona заняли третье место. Сейчас артистка присоединяется к международным музыкальным проектам и имеет грандиозные музыкальные планы.

Она создает тексты на социальные темы, о своем личном опыте, истории других людей и окружающий мир. Свой жанр знаменитость описывает как "бытовой поп".

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)