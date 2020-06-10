Скандал з Danone отримав продовження: від реклами з Пореченковим вже відмовилися

Danone потрапила в скандал через рекламу з Пореченковим (колаж РБК-Україна)

Компанія Danone відмовився від реклами з російським актором Пореченковим після грандіозного скандалу

Компанія Danone опинилася в центрі гучного скандалу після того, як її російське представництво зняло рекламний ролик за участю актора Михайла Пореченкова, який у 2014 році на Донбасі в компанії бойовиків "ДНР" стріляв з кулемета по українських військових.

У підсумку французька компанія Danone, у якої є офіційне представництво в Україні, вирішило припинити рекламну кампанію йогурту Actimel з Пореченковим. Про це посол України у Франції Олег Шамшур 10 червня розповів у своєму Twitter.

"Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція", - йдеться у публікації.

Фото: скрін поста twitter.com/Shamshur_O

Також посол відреагував на сам вчорашній скандал досить різко. Шамшур наголосив, що великий бізнес має бути відповідальним, адже "комерційна доцільність - не привід забувати про моральність".

"Danone запрошує російського посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт", - писав він у мережі.

Фото: скрін поста twitter.com/Shamshur_O

Нагадаємо, що російського актора Пореченков в Україні оголошено в розшук, він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або загроза його вчинення).

Зазначимо, що саме відео з рекламою було опубліковано на YouTube понад місяць тому. Такий ролик викликав в Україні масу обурення і шквал гнівних коментарів обрушився на французьку компанію. У мережі звучали заклики про бойкот, а Danone деякі навіть назвали спонсором тероризму.

Після цього в компанії Danone, яка вляпалася в грандіозний скандал, виступили із заявою та відповіли на критику.

Також ми писали про те, що нещодавно скандальний російський актор, який підтримав анексію Криму, хотів заробити в Україні.

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Автор: Володимир Костирін