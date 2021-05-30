Скачати не вийде: в Україні хочуть карати за плагіат в рефератах і курсових

В Україні мають намір ввести штрафи за плагіат в академічних текстах. Новий законопроєкт торкнеться студентів, які купують і скачують реферати, курсові роботи, дисертації та ін.

Документ внесла група народних депутатів від партій "Слуга народу" і "ОПЗЖ".

У пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що в нашій країні існує проблема, коли люди надають академічні тексти, як свої, хоча насправді вони їх отримали від інших фізичних або юридичних осіб.

Боротися з плагіатом депутати мають намір за допомогою штрафів:

За плагіат академічних текстів пропонують ввести штраф в розмірі від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 5100 гривень);

За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 гривень).

При цьому не йдеться про те, яким чином академічні тексти будуть перевірятися на унікальність.

Зазначимо, що це не перший раз, коли депутати хочуть боротися зі студентським плагіатом в Україні.