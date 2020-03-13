Сивохо побили в Києві: у справі намітився несподіваний поворот

Сергія Сивохо побили в Києві - продовження конфлікту (Колаж РБК-Україна)

Слова Сергія Сивохо зачепили ветеранів АТО і вони записали звернення до нього

Сергій Сивохо піддався нападу з боку представників Національного корпусу під час презентації Національної платформи примирення і єдності в Києві. Висловлювання радника секретаря Ради Національної безпеки і оборони викликали обурення і неоднозначну реакцію у ветеранів АТО.

Під час презентації представники Національного корпусу перекрили вхід в зал в КВЦ "Парковий" і намагалися зірвати виступ Сивохо, а після – боєць Азова Сергій Тамарін назвав радника зрадником і ворогом України, так як той плутає поняття і не називає Росію ворогом. У залі сталася сутичка, в ході якої Сергія Сивохо кілька разів штовхнули, і він впав.

Після інциденту радник написав у своєму Facebook, що деяким не потрібен мир, а потрібна війна. Слова Сивохо викликали нову хвилю обурення, і він отримав відповідь від відомих ветеранів АТО, які закликали його почути українців і називати речі своїми іменами.

"Сергій Сивохо! Не підтримую дії радикально налаштованих громадян України щодо Вас. Цим діям Національна поліція надасть правову оцінку. Але прошу Вас, Сергію! Почуйте українців! А тим більше, ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт! Нічого не переплутайте!" – написав командир 2 мотопіхотної роти 41 ОМПБ Василь Коряк.

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Також своє звернення до Сергія Сивохо написав і Євген Терехов, кулеметник 20 ОМПБ 93 бригади, ветеран АТО.

"Ціна країни, Нашої країни – кожен день це живе в мені. Це 24 осколка і титанова пластина! Але прошу Вас, Сергію! Почуйте українців! А тим більше ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт! Нічого не переплутайте!" – додав Терехов.

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Варто відзначити, що раніше Сергій Сивохо викликав обурення в українців своїми словами про те, що на сході України внутрішній конфлікт.