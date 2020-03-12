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Сивохо відреагував на побиття і потрапив у новий скандал

STYLERПодії    12.03.2020 - 15:22
Сивохо відреагував на побиття і потрапив у новий скандал
Сергій Сивохо (фото: РБК-Україна)

Сергій Сивохо прокоментував напад на нього активістів

Сергій Сивохо піддався нападу активістів Національного корпусу під час презентації в КВЦ "Парковий". Радник секретаря РНБО з реінтеграції та відновлення Донбасу відреагував на інцидент постом Facebook, але нарвався на новий скандал.

Нагадаємо, що дісталося раднику РНБО під час презентації "Національної платформи примирення і єдності" 12 березня. Активісти зірвали захід, назвавши Сивохо зрадником і ворогом України.

Після нападу Сивохо опублікував пост на тему, що "мир потрібен не всім", але йому дорікнули в тому, що у війні потрібна перемога, а не мир.

"Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна - це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог", - написав секретар РНБО.

Сивохо відреагував на побиття і потрапив у новий скандал

Сивохо відреагував на напад (скрін: facebook.com/sivokho)

В коментарях скандальному раднику секретаря РНБО дорікнули в тому, що він плутає поняття, і з чого Україні, яка не розв'язувала цю війну, раптом хотіти миру.

  • Не війни люди хочуть, а перемоги! Перемога і мир різні речі.
  • Пане Сергію, якщо це війна, то чому ця ініціатива йде від України, а не від країни-агресора Росії?
  • Тобі мало дали?! Св@нохо!
  • Ті посадові особи, хто сміють називати війну із РФ - "внутрішнім конфліктом", мають бути відстороненні від виконання державних функцій як зрадники і колаборанти.
  • Дядько, ти йопнутый, з ким мир? З Путлером? З набродом з російських єпенєй? З мільчаковым? З колегами мотороли? З тими, хто відрубали руку Василю Пелишу за татуювання символа України? От же ж зрадник!

Сивохо відреагував на побиття і потрапив у новий скандал

Скрін коментарів

Відео з інцидентом в КВЦ "Парковий" можна побачити за посиланням.

Раніше ми писали, що Сергій Сивохо оскандалився, назвавши війну на Донбасі словами російських пропагандистів.

Варто відзначити, що відразу ж після інциденту секретар РНБО Олексій Данилов "відрікся" від Сивохо, заявивши що він - один з одинадцяти його позаштатних радників і не уповноважений представляти позицію РНБО з будь-яких питань.

Активісти побили Сивохо в улюбленому місці Зеленського (відео) На презентації Національної платформи примирення сталися сутички
Новини України РНБОСергей Сивохо
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