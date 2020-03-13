Сивохо избили в Киеве: в деле наметился неожиданный поворот

Сергея Сивохо избили в Киеве - продолжение конфликта (Коллаж РБК-Украина)

Слова Сергея Сивохо задели ветеранов АТО и они записали к нему обращение

Сергей Сивохо подвергся нападению со стороны представителей Национального корпуса во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве. Высказывания советника секретаря Совета Национальной безопасности и обороны вызвали возмущение и неоднозначную реакцию у ветеранов АТО.

Во время презентации представители Национального корпуса перекрыли вход в зал в КВЦ "Парковый" и пытались сорвать выступление Сивохо, а после – боец Азова Сергей Тамарин назвал советника предателем и врагом Украины, так как тот путает понятия и не называет Россию врагом. В зале произошла потасовка, в ходе которой Сергея Сивохо несколько раз толкнули, и он упал.

После инцидента советник написал в своем Facebook, что некоторым не нужен мир, а нужна война. Слова Сивохо вызвали новую волну возмущения, и он получил ответ от известных ветеранов АТО, которые призвали его услышать украинцев и называть вещи своими именами.

"Сергей Сивохо! Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция предоставит правовую оценку. Но прошу Вас, Сергей! Услышьте украинцев! А тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт! Ничего не перепутайте!" – написал командир 2 мотопехотной роты 41 ОМПБ Василий Коряк.

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Также свое обращение к Сергею Сивохо написал и Евгений Терехов, пулеметчик 20 ОМПБ 93 бригады, ветеран АТО.

"Цена страны, Нашей страны – каждый день живет это во мне. Это 24 осколка и титановая пластина! Но прошу Вас, Сергей! Услышьте украинцев! А тем более ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт! Ничего не перепутайте!" – добавил Терехов.

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Стоит отметить, что ранее Сергей Сивохо вызвал возмущение у украинцев своими словами о том, что на востоке Украины внутренний конфликт.