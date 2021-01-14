Ситуація погіршиться: у ВООЗ дали невтішний прогноз по другому року пандемії

У ВООЗ дали невтішний проггноз по COVID-19 на 2021 рік (Колаж РБК-Україна)

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися набагато складніше першого. Це пов'язано з тим, що COVID-19 продовжує стрімко поширюватися і з'явилося кілька штамів цього захворювання.

Як сказав директор програми надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан у середу, 13 січня, світ входить у другий рік пандемії. Про це йдеться в офіційному Twitter організації.

"Він може виявитися більш складним, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо", - висловився експерт і додав, що фахівці спостерігали "ідеальний сезонний шторм" в Північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці.

"Холод, люди, які заходять всередину приміщень, посилення соціального змішування, поєднання факторів, які призвели до збільшення передачі коронавірусу у багатьох країнах", - зазначив Райан.

Технічний директор ВООЗ Марія ван Керкхов повідомила, що святкові заходи у багатьох країнах також погіршили ситуацію. Вона закликала людей дотримуватися соціальної дистанції та мінімізувати контакти з іншими людьми, які не є членами сім'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США виявили два нові штами коронавірусу й один із них схожий на "британський", а у другого три генетичні мутації.

А також розповідали про те, що лікар назвав продукти, від яких краще відмовитися при COVID-19.