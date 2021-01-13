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У США виявили два нові штами коронавірусу

Вашингтон, Середа 13 січня 2021 19:28
У США виявили два нові штами коронавірусу
Фото: наукове дослідження (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах виявили два нові штами коронавірусу. Вони сформувалися на території США.

Про це повідомляє CNBC.

У звіті медичного центру Університету штату Огайо говориться, що один із них схожий на "британський" коронавірус. За словами вчених, спостерігається розвиток та іншого штаму з трьома генетичними мутаціями.

Дослідники повідомляють, що перший з двох зазначених штамів був виявлений у пацієнта з Огайо, і зараз не можна судити про те, наскільки він поширений.

Друга різновид з трьома мутаціями превалювала в місті Колумбус, в якому і була виявлена. На думку медиків, другий штам більш заразним, ніж раніше відомі види коронавірусу.

Співавтор публікації і головний науковий співробітник медичного центру університету Пітер Молер заявив, що поки немає інформації, чи мутації мати якийсь вплив на ефективність вакцин.

Нагадаємо, раніше робоча група Білого дому заявила, що в США міг з'явитися і поширитися власний мутований штам коронавірусу.

Після цього в Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) Сполучених Штатів спростували повідомлення про виникнення в країні нового штаму коронавірусу. Неправдива інформація виникла з "спекулятивного" звіту робочої групи Білого дому з COVID.

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