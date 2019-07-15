Ситуація загрозлива: Супрун розповіла, як уникнути передчасної смерті

Супрун розповіла, як прожити довге й здорове життя (Realitatea.net)

Супрун назвала три чинники, які найчастіше вбивають людей на планеті

Уляна Супрун назвала три головні чинники, які допоможуть українцям уникнути передчасної смерті. Вона пояснила на своїй сторінці в Facebook, які саме хвороби щорічно вбивають найбільше.

Супрун зазначила, що існують три фактори, дотримання яких може істотно знизити рівень передчасної смертності у людей:

Постійний контроль власного тиску та доступ до лікування.

Зменшення споживання солі.

Відмова від трансжиров.

Вона пояснила, що постійний контроль артеріального тиску і своєчасне лікування цих проблем може на 70% знизити ризик передчасної смерті. Скорочення споживання солі – на 30%, відмова від трансжирів може врятувати життя 14,8 мільйонам людей.

Супрун розповіла, що ситуація на даний момент виглядає загрозливою, так як від недотримання правил щороку помирає десятки мільйонів людей, але ризики можна суттєво зменшити, якщо щодня виконувати три правила:

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

1. Постійно контролюйте власний тиск і при необхідності приймайте ліки для його нормалізації. Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вчасно виявити проблему ще на початковому етапі, звернутися до лікаря і уникнути небажаних наслідків. Це важливо робити незалежно від віку, адже артеріальною гіпертензією хворіють не тільки люди старшого віку. Ліки від високого тиску потрібно приймати не лише тоді, коли погано. Сьогодні не існує іншого способу запобігти ускладненню гіпертензії (інсульту, інфаркту, ураження нирок, судинної деменції) крім дотримання здорового способу життя та регулярного (!) медикаментозного лікування. Вкрай важливо приймати призначені лікарем препарати, які допоможуть досягати вашого нормального тиску.

2. Контролюйте споживання солі. Денна норма солі для людини, що не має серйозних проблем зі здоров'ям, становить 6 грамів. Це близько однієї чайної ложки. Для дітей норма ще менше: від 1 до 3 років - 2 грама в день, від 4 до 6 років - 3 г; від 7 до 10 років - 5 грамів. Вихід за цю межу означає підвищені ризики серйозних хвороб. Насамперед значно збільшує шанси отримати високий тиск і зіпсувати здоров'я судин. З сіллю слід бути дуже уважним - її надмірне споживання визнано однією з найбільших загроз для здоров'я серед харчових факторів.

3. Відмовтеся від трансжирів у раціоні. Трансжири підвищують ризик атеросклерозу, хронічного запалення, ішемічної хвороби серця та ревматоїдного артриту. Вони калорійні і нічим не корисні і сприяють розвитку про-запального фону і обманюють імунну систему. Запам'ятайте, що транс-жири - це маргарини в кондитерських виробах і соусах, солодощі з тривалим терміном придатності (кекси, круасани, тістечка), смажені страви (картопля-фрі і пончики), більшість напівфабрикатів (охолоджене тісто, піца, м'ясні і рибні вироби - рибні палички, котлети), чіпси, снеки, сухарики, горішки, попкорн. Як від них вберегтися? Насамперед, коли купуєте продукти - уважно читайте написи на етикетці. "Частково кондитерський жир" або "рослинний жир" свідчать про те, що там є трансжири. Також намагайтеся не смажити і не споживати багато смаженої їжі.

"Пам'ятайте, що, коли мова йде про збереження здоров'я, потрібно працювати регулярно і досить сумлінно. Не буває так, що за одне тренування або за один здоровий прийом їжі можна попередити або вилікувати якусь хворобу", - резюмувала Уляна Супрун.

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